Спрос финорганизаций на киберобучения взлетел на 34% в 2024 году

«Инфосистемы Джет» фиксируют переход от единичных мероприятий к систематическим программам. По данным «Информзащиты», в текущем году 64% участников финансового рынка проявили интерес к таким мероприятиям. В 2023 г. этот показатель составлял 45%, а в 2022 г. – 23%. В первую очередь речь идет о киберучениях в формате Red Teaming, проводимых более 100 раз в год. В «Информзащите» отмечают, что в них происходит столкновение защищающихся и атакующих, в роли противника выступают «белые хакеры». Цель таких учений – проверка команды на готовность отразить реальный инцидент. В качестве более продвинутого варианта рассматриваются мероприятия в формате Purple Team, в ходе которых взаимодействуют различные команды.