Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Спрос финорганизаций на киберобучения взлетел на 34% в 2024 году

Ведомости

Спрос на киберобучения со стороны финансовых организаций вырос на 34% в 2024 г. относительно прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системного интегратора «Информзащита».

Отмечается, что в 2023 г. рост составил 47%, а в 2022 г. – 25%. По словам бизнес-лидера киберполигона Standoff Елены Молчановой, число вовлекаемых в платные учения клиентов увеличивается, а уже имеющиеся осваивают новые сценарии для тренировки навыков специалистов по информационной безопасности. Молчанова заявила, что в 2024 г. рост востребованности киберучений превысил 50%.

«Инфосистемы Джет» фиксируют переход от единичных мероприятий к систематическим программам. По данным «Информзащиты», в текущем году 64% участников финансового рынка проявили интерес к таким мероприятиям. В 2023 г. этот показатель составлял 45%, а в 2022 г. – 23%. В первую очередь речь идет о киберучениях в формате Red Teaming, проводимых более 100 раз в год. В «Информзащите» отмечают, что в них происходит столкновение защищающихся и атакующих, в роли противника выступают «белые хакеры». Цель таких учений – проверка команды на готовность отразить реальный инцидент. В качестве более продвинутого варианта рассматриваются мероприятия в формате Purple Team, в ходе которых взаимодействуют различные команды.

По словам экспертов, такие услуги остаются востребованными на фоне увеличивающейся активности атак со стороны хакеров. Вице-президент Ассоциации банков России Яна Епифинова отмечает, что масштаб угроз растет, повышается их сложность, многовекторность атак на финсектор.

Директор по продуктам разработчика продуктов безопасности Servicepipe Михаил Хлебунов рассказал «Ведомостям», что спрос российского финансового сектора на проверку устойчивости IT-систем от DDoS-атак в августе – ноябре 2024 г. вырос в три раза в годовом выражении. Было отмечено, что заказчики (в первую очередь, крупные и средние банки) проявляли интерес к способности используемых ими решений по DDoS-защите выдержать ковровые атаки, подобные тем, что обрушились на финансовый сектор летом 2024 г.

По данным RED Security, с января по октябрь российский финсектор подвергся вдвое большему числу атак, чем за весь прошлый год.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных