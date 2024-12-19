Юань занял четвертое место по объему мировых платежей через SWIFT

Как следует из данных платежной системы, стоимость операций в юанях увеличилась на 22,12% по сравнению с октябрем 2024 г. В целом по всем валютам платежи снизились на 8,09%. По объему международных платежей за исключением Еврозоны юань занял пятое место с долей 3,02% (месяцем ранее он занимал шестое место). Лидерами остались доллар США, евро и британский фунт. Американская валюта заняла первое место, за ней следуют евро и фунт. Согласно данным мониторинга SWIFT, доля американской валюты выросла до 47,68% с 47,04%. Доли евро и фунта стерлингов, наоборот, понизились – до 22,29% и 7,27% соответственно.