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Юань занял четвертое место по объему мировых платежей через SWIFT

Лидерами остались доллар США, евро и британский фунт
Ведомости

Китайский юань по итогам ноября обогнал японскую йену и занял четвертое место по объему использования в глобальных платежах, свидетельствуют данные SWIFT. По сравнению с октябрем доля китайской национальной валюты увеличилась до 3,89% с 2,93%.

Как следует из данных платежной системы, стоимость операций в юанях увеличилась на 22,12% по сравнению с октябрем 2024 г. В целом по всем валютам платежи снизились на 8,09%. По объему международных платежей за исключением Еврозоны юань занял пятое место с долей 3,02% (месяцем ранее он занимал шестое место). Лидерами остались доллар США, евро и британский фунт. Американская валюта заняла первое место, за ней следуют евро и фунт. Согласно данным мониторинга SWIFT, доля американской валюты выросла до 47,68% с 47,04%. Доли евро и фунта стерлингов, наоборот, понизились – до 22,29% и 7,27% соответственно.

18 апреля сообщалось, что доля юаня в мировых расчетах через систему SWIFT по итогам марта выросла до 4,69% после снижения в феврале. Показатель стал рекордным за всю историю. Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT работает с 1973 г. Его соучредителями являются пользующиеся одноименной системой финансовые институты. SWIFT объединяет свыше 11 000 участников в 200 странах и территориях. После введения санкций против России SWIFT перестал быть основным каналом для расчетов, вместо него используется российский аналог – Система передачи финансовых сообщений Центробанка России (СПФС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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