Юань занял четвертое место по объему мировых платежей через SWIFT

Юань занял четвертое место по объему мировых платежей через SWIFTЛидерами остались доллар США, евро и британский фунт
Китайский юань по итогам ноября обогнал японскую йену и занял четвертое место по объему использования в глобальных платежах, свидетельствуют данные SWIFT. По сравнению с октябрем доля китайской национальной валюты увеличилась до 3,89% с 2,93%.
Как следует из данных платежной системы, стоимость операций в юанях увеличилась на 22,12% по сравнению с октябрем 2024 г. В целом по всем валютам платежи снизились на 8,09%. По объему международных платежей за исключением Еврозоны юань занял пятое место с долей 3,02% (месяцем ранее он занимал шестое место). Лидерами остались доллар США, евро и британский фунт. Американская валюта заняла первое место, за ней следуют евро и фунт. Согласно данным мониторинга SWIFT, доля американской валюты выросла до 47,68% с 47,04%. Доли евро и фунта стерлингов, наоборот, понизились – до 22,29% и 7,27% соответственно.
18 апреля сообщалось, что доля юаня в мировых расчетах через систему SWIFT по итогам марта выросла до 4,69% после снижения в феврале. Показатель стал рекордным за всю историю. Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT работает с 1973 г. Его соучредителями являются пользующиеся одноименной системой финансовые институты. SWIFT объединяет свыше 11 000 участников в 200 странах и территориях. После введения санкций против России SWIFT перестал быть основным каналом для расчетов, вместо него используется российский аналог – Система передачи финансовых сообщений Центробанка России (СПФС).