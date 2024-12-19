ЦБ предложил изменить тарифы для владельцев опасных объектов

Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (ОСОПО) действует в России с 1 января 2012 г. Он предусматривает страховые выплаты пострадавшим при техногенных авариях на опасных объектах за ущерб жизни, здоровью и имуществу, включая сотрудников самого предприятия. Закон также обеспечивает компенсации в связи с нарушением условий жизнедеятельности. Размеры страховых выплат по ОСОПО включают: до 2 млн руб. в случае смерти потерпевшего и пр. Регулятор надеется ввести новые тарифы с 31 июля 2025 г.