ЦБ предложил изменить тарифы для владельцев опасных объектов
Банк России предложил установить новые базовые ставки тарифов по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО). Нижнюю границу тарифного коридора для большинства владельцев предлагается снизить на 25–75%, следует из проекта указа регулятора.
ЦБ предлагает сохранить границу тарифного коридора для объектов с использованием оборудования под давлением и угольных шахт. В частности, на 25% граница снизится для гидротехнических сооружений, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности. Сокращение в размере 75% предлагается для некоторых электростанций, а также объектов по хранению отходов обогащения полезных ископаемых и шахтостроительных участков. Нижнюю границу тарифного коридора для всех остальных типов опасных объектов планируется снизить на 50%.
Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (ОСОПО) действует в России с 1 января 2012 г. Он предусматривает страховые выплаты пострадавшим при техногенных авариях на опасных объектах за ущерб жизни, здоровью и имуществу, включая сотрудников самого предприятия. Закон также обеспечивает компенсации в связи с нарушением условий жизнедеятельности. Размеры страховых выплат по ОСОПО включают: до 2 млн руб. в случае смерти потерпевшего и пр. Регулятор надеется ввести новые тарифы с 31 июля 2025 г.
17 декабря Госдума приняла закон о создании системы гарантирования на страховом рынке в сегменте страхования жизни. Новый закон вступит в силу с 1 января 2027 г., он создаст систему гарантий для физлиц по соглашениям страхования жизни на случай банкротства страховщиков. Речь идет о договорах добровольного страхования жизни, включая страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.
Закон устанавливает основы функционирования системы, гарантии прав по договорам страхования, предполагает формирование и использование средств соответствующего фонда для гарантийных выплат. Система работает так же, как и банковские вклады и средства пенсионных накоплений. Функции оператора возьмет на себя госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).