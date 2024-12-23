«Известия»: МФО начали предлагать «беспроцентные» займы
Микрофинансовые организации начали активно использовать так называемые беспроцентные займы в качестве уловки для привлечения новых клиентов, пишут «Известия», отмечая, что схема стала актуальной из-за того, что Центробанк в этом году ужесточил лимиты по новым выдачам заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
Как отмечает газета, полная стоимость кредита по подобным займам зачастую превышает установленное регулятором ограничение в 292% годовых. Также основная проблема заключается в том, что хотя МФО обещают отсутствие процентов на короткий срок, фактически проценты все же начисляются. Если заемщик не успевает погасить долг в льготный период, он оказывается обязан выплатить значительные проценты. МФО активно используют маркетинговые приемы для привлечения новых клиентов, особенно после ужесточения регулирования ЦБ.
Займы предлагаются на сумму до 30 000 руб. и срок до одного месяца, но условия их получения и погашения часто скрывают важные детали. Например, комиссии за удобные способы погашения могут достигать 8%, что значительно увеличивает полную стоимость кредита и делает его «беспроцентный» статус сомнительным. Правозащитники указывают на недобросовестные практики МФО, такие как неясные формулировки в договорах и скрытая информация о комиссиях. Несмотря на наличие бесплатных способов погашения через Почту России или банковский перевод, сроки зачисления средств могут затянуться, что делает невозможным соблюдение условий льготного периода. Это создает ситуацию, когда заемщики не могут избежать начисления процентов.
Эксперты также отмечают, что подобные действия МФО могут быть расценены как нарушение законодательства о защите прав потребителей. Они призывают к более строгому контролю со стороны регуляторов и предлагают заемщикам быть более внимательными к условиям кредитования. Подчеркивается и необходимость повышения финансовой грамотности граждан для защиты от уловок МФО и избежания ненужных долговых обязательств.