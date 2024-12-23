«Известия»: МФО начали предлагать «беспроцентные» займы

Займы предлагаются на сумму до 30 000 руб. и срок до одного месяца, но условия их получения и погашения часто скрывают важные детали. Например, комиссии за удобные способы погашения могут достигать 8%, что значительно увеличивает полную стоимость кредита и делает его «беспроцентный» статус сомнительным. Правозащитники указывают на недобросовестные практики МФО, такие как неясные формулировки в договорах и скрытая информация о комиссиях. Несмотря на наличие бесплатных способов погашения через Почту России или банковский перевод, сроки зачисления средств могут затянуться, что делает невозможным соблюдение условий льготного периода. Это создает ситуацию, когда заемщики не могут избежать начисления процентов.