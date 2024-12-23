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Центробанк обновил основные направления развития финансового рынка на три года

Ведомости

Банк России обновил доклад «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.», следует из материалов регулятора. Приоритетной задачей осталось развитие инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан.

По уточненным данным, портфель проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ) в рамках утвержденной правительством таксономии за немногим более чем месяц увеличился вдвое. Как отмечает регулятор, на начало ноября в спецреестр вошли 27 проектов ТС и САЭ с общим бюджетом 1 трлн руб. Ранее отмечалось, что объем таких проектов «пока невелик» и что на конец августа в реестре было 24 таких проекта общим бюджетом почти в половину меньше – 497 млрд руб.

Также ЦБ подтвердил ранние намерения усовершенствовать механизм индивидуального инвестсчета (ИИС) и программы долгосрочных сбережений (ПДС). «Будет продолжено развитие каналов продаж гражданам стандартных инструментов рынка ценных бумаг с невысоким уровнем рисков в целях долгосрочных вложений в режиме «купил и держи» с использованием финансовых платформ», – заключил регулятор.

Также ЦБ сообщил, что для устранения рисков на финансовом рынке, связанных с поддержанием нацвалюты, он намерен задействовать инструмент макропруденциальных надбавок по валютным кредитам. По мнению регулятора, надбавки в том числе могут быть установлены и по валютным кредитам экспортерам, «хотя им свойственно естественное хеджирование», что уменьшает кредитный риск, поскольку рост такого кредитования по-прежнему усиливает системные валютные риски и риски ликвидности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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