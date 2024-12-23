Центробанк обновил основные направления развития финансового рынка на три года
Банк России обновил доклад «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.», следует из материалов регулятора. Приоритетной задачей осталось развитие инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан.
По уточненным данным, портфель проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ) в рамках утвержденной правительством таксономии за немногим более чем месяц увеличился вдвое. Как отмечает регулятор, на начало ноября в спецреестр вошли 27 проектов ТС и САЭ с общим бюджетом 1 трлн руб. Ранее отмечалось, что объем таких проектов «пока невелик» и что на конец августа в реестре было 24 таких проекта общим бюджетом почти в половину меньше – 497 млрд руб.
Также ЦБ подтвердил ранние намерения усовершенствовать механизм индивидуального инвестсчета (ИИС) и программы долгосрочных сбережений (ПДС). «Будет продолжено развитие каналов продаж гражданам стандартных инструментов рынка ценных бумаг с невысоким уровнем рисков в целях долгосрочных вложений в режиме «купил и держи» с использованием финансовых платформ», – заключил регулятор.
Также ЦБ сообщил, что для устранения рисков на финансовом рынке, связанных с поддержанием нацвалюты, он намерен задействовать инструмент макропруденциальных надбавок по валютным кредитам. По мнению регулятора, надбавки в том числе могут быть установлены и по валютным кредитам экспортерам, «хотя им свойственно естественное хеджирование», что уменьшает кредитный риск, поскольку рост такого кредитования по-прежнему усиливает системные валютные риски и риски ликвидности.