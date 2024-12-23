Центробанк обновил основные направления развития финансового рынка на три года

По уточненным данным, портфель проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ) в рамках утвержденной правительством таксономии за немногим более чем месяц увеличился вдвое. Как отмечает регулятор, на начало ноября в спецреестр вошли 27 проектов ТС и САЭ с общим бюджетом 1 трлн руб. Ранее отмечалось, что объем таких проектов «пока невелик» и что на конец августа в реестре было 24 таких проекта общим бюджетом почти в половину меньше – 497 млрд руб.