Операции с цифровым рублем будут приостанавливать при признаках мошенничества
Российские банки обязали на два дня приостанавливать распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если в них присутствуют признаки мошенничества. Об этом сообщил Центробанк.
Механизм будет аналогичен тому, что с 25 июля действует для обычных переводов. При выявлении подозрительной операции банк уведомит клиента о риске мошенничества и сообщит о возможности подтвердить ее не позднее следующего дня. Если клиент не подтвердит перевод, – деньги останутся в цифровом кошельке.
Изменения вступят в силу 23 февраля 2025 г.
В сентябре директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал, что крупные российские банки, по информации из базы ЦБ о мошенниках, в среднем «охлаждают» ежедневно 20 000 переводов.
25 июля заработали новые правила борьбы с дропперами – людьми, через чьи банковские карты, с их согласия или без него, проходят мошеннические операции. Теперь банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях. В первый день работы поправок в закон о национальной платежной системе банки отключили порядка 30 000 электронных средств платежа, принадлежащих мошенникам.
Согласно новым правилам, банки обязаны приостанавливать операции даже в том случае, если человек настаивает на проведении перевода или пытается совершить его повторно в течение двухдневного «периода охлаждения». Банк должен сообщать клиенту, что транзакция приостановлена, указать причины и срок приостановки. За это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать перевод. Но если после двух дней «охлаждения» пользователь все равно совершает ту же операцию, банк уже обязан ее исполнить и финансовую ответственность нести не будет.