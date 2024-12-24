Россияне оплатили покупки через QR-код на сумму 2,6 трлн рублей

Доля расчетов по Системе быстрых платежей (СБП) достигла четверти от общего количества всех безналичных оплат, сообщали в Делобанке (Банковская группа Синара) в начале декабря, сравнив данные июня – августа и сентября – ноября. Это произошло после введения Центробанком универсального QR-кода.