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Россияне оплатили покупки через QR-код на сумму 2,6 трлн рублей

Ведомости

С января по сентябрь 2024 г. россияне совершили покупки через QR-код на сумму 2,6 трлн руб., сообщает Центробанк РФ.

За аналогичный период через биометрию граждане РФ расплатились в общей сложности на сумму 7,8 млрд руб.

Количество терминалов для приема безналичных платежей достигло 4,8 млн единиц. За первые три квартала 2024 г. их число выросло на 341 000.

Доля расчетов по Системе быстрых платежей (СБП) достигла четверти от общего количества всех безналичных оплат, сообщали в Делобанке (Банковская группа Синара) в начале декабря, сравнив данные июня – августа и сентября – ноября. Это произошло после введения Центробанком универсального QR-кода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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