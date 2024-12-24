Россияне оплатили покупки через QR-код на сумму 2,6 трлн рублей
С января по сентябрь 2024 г. россияне совершили покупки через QR-код на сумму 2,6 трлн руб., сообщает Центробанк РФ.
За аналогичный период через биометрию граждане РФ расплатились в общей сложности на сумму 7,8 млрд руб.
Количество терминалов для приема безналичных платежей достигло 4,8 млн единиц. За первые три квартала 2024 г. их число выросло на 341 000.
Доля расчетов по Системе быстрых платежей (СБП) достигла четверти от общего количества всех безналичных оплат, сообщали в Делобанке (Банковская группа Синара) в начале декабря, сравнив данные июня – августа и сентября – ноября. Это произошло после введения Центробанком универсального QR-кода.