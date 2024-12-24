Ряд российских банков снизили ставки по вкладам

Газпромбанк с 23 по 24 декабря понизил ставки по вкладам в рублях на сроках от 91 до 181 дня на 0,5-1%, доведя их до 21,7-23%. Максимальная ставка по вкладам банка была снижена на 1% до 23%. МКБ также уменьшил ставки по ряду вкладов на 0,5-2%, при этом максимальная ставка также снизилась на 1% до 24%. Альфа-банк 21 декабря также снизил ставки по ряду рублевых вкладов в пределах 0,4-2%. ВТБ, «ОТП банк» и Промсвязьбанк пока не планируют снижать ставки по вкладам, несмотря на решение регулятора.