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Ряд российских банков снизили ставки по вкладам

Ведомости

МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк снизили ставки по некоторым сберегательным продуктам после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, передает ТАСС со ссылкой на отчет маркетингового агентства Marcs.

Газпромбанк с 23 по 24 декабря понизил ставки по вкладам в рублях на сроках от 91 до 181 дня на 0,5-1%, доведя их до 21,7-23%. Максимальная ставка по вкладам банка была снижена на 1% до 23%. МКБ также уменьшил ставки по ряду вкладов на 0,5-2%, при этом максимальная ставка также снизилась на 1% до 24%. Альфа-банк 21 декабря также снизил ставки по ряду рублевых вкладов в пределах 0,4-2%. ВТБ, «ОТП банк» и Промсвязьбанк пока не планируют снижать ставки по вкладам, несмотря на решение регулятора.

23 декабря «Ведомости» писали, что доходность по депозитам значительно превышает ключевую ставку, которую ЦБ неожиданно сохранил. После заседания ЦБ на маркетплейсе «Финуслуги» зафиксировали всплеск активности клиентов в несколько раз от средних показателей, поделился с газетой его представитель. Повышенный спрос есть на открытие вкладов, что, вероятно, продиктовано ожиданиями коррекции ставок, поскольку их средний уровень превышает уровень ключевой, добавил он.

Индекс вкладов на «Финуслугах» впервые с начала 2022 г. превысил отметку в 23%. По вкладам на три месяца он достиг 21,93%, на полгода – 23,04%, на год – 22,75%. Средняя доходность депозитов на три месяца в топ-20 банков составила 21,91%, на полгода – 22,47%, на год – 21,35%. После повышения ключевой ставки в октябре до 21% индекс ставок по трехмесячным вкладам вырос на 2,97 процентного пункта (п. п.), по полугодовым – на 2,85 п. п., по годовым – на 2,82 п. п., что значительно выше предыдущего шага повышения ключевой ставки на 2 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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