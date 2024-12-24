Ряд российских банков снизили ставки по вкладам
МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк снизили ставки по некоторым сберегательным продуктам после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, передает ТАСС со ссылкой на отчет маркетингового агентства Marcs.
Газпромбанк с 23 по 24 декабря понизил ставки по вкладам в рублях на сроках от 91 до 181 дня на 0,5-1%, доведя их до 21,7-23%. Максимальная ставка по вкладам банка была снижена на 1% до 23%. МКБ также уменьшил ставки по ряду вкладов на 0,5-2%, при этом максимальная ставка также снизилась на 1% до 24%. Альфа-банк 21 декабря также снизил ставки по ряду рублевых вкладов в пределах 0,4-2%. ВТБ, «ОТП банк» и Промсвязьбанк пока не планируют снижать ставки по вкладам, несмотря на решение регулятора.
23 декабря «Ведомости» писали, что доходность по депозитам значительно превышает ключевую ставку, которую ЦБ неожиданно сохранил. После заседания ЦБ на маркетплейсе «Финуслуги» зафиксировали всплеск активности клиентов в несколько раз от средних показателей, поделился с газетой его представитель. Повышенный спрос есть на открытие вкладов, что, вероятно, продиктовано ожиданиями коррекции ставок, поскольку их средний уровень превышает уровень ключевой, добавил он.
Индекс вкладов на «Финуслугах» впервые с начала 2022 г. превысил отметку в 23%. По вкладам на три месяца он достиг 21,93%, на полгода – 23,04%, на год – 22,75%. Средняя доходность депозитов на три месяца в топ-20 банков составила 21,91%, на полгода – 22,47%, на год – 21,35%. После повышения ключевой ставки в октябре до 21% индекс ставок по трехмесячным вкладам вырос на 2,97 процентного пункта (п. п.), по полугодовым – на 2,85 п. п., по годовым – на 2,82 п. п., что значительно выше предыдущего шага повышения ключевой ставки на 2 п. п.