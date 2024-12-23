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Ставки по вкладам достигли пика

Доходность по депозитам значительно превышает ключевую ставку, которую ЦБ неожиданно сохранил
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские банки накануне заседания совета директоров ЦБ 20 декабря начали повышать ставки по вкладам до 23%, ожидая роста ключевой. Но Банк России удивил всех и сохранил ставку на уровне 21% – только один из 23 опрошенных «Ведомостями» экономистов прогнозировал такое решение, большинство ждало повышения ключевой минимум до 23%.

На позицию регулятора повлияло замедление темпов роста кредитования. Кроме того, напоминает зампред правления «Почта банка» Алексей Охорзин, повышение размера ключевой ставки на экономику и цены традиционно влияет с лагом в несколько месяцев, поэтому ЦБ взял паузу до следующего заседания, хотя при этом сохранил сигнал о продолжении жесткой ДКП и оценке будущей целесообразности изменения ставки в феврале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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