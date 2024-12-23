Ставки по вкладам достигли пика

Ставки по вкладам достигли пикаДоходность по депозитам значительно превышает ключевую ставку, которую ЦБ неожиданно сохранил
Российские банки накануне заседания совета директоров ЦБ 20 декабря начали повышать ставки по вкладам до 23%, ожидая роста ключевой. Но Банк России удивил всех и сохранил ставку на уровне 21% – только один из 23 опрошенных «Ведомостями» экономистов прогнозировал такое решение, большинство ждало повышения ключевой минимум до 23%.
На позицию регулятора повлияло замедление темпов роста кредитования. Кроме того, напоминает зампред правления «Почта банка» Алексей Охорзин, повышение размера ключевой ставки на экономику и цены традиционно влияет с лагом в несколько месяцев, поэтому ЦБ взял паузу до следующего заседания, хотя при этом сохранил сигнал о продолжении жесткой ДКП и оценке будущей целесообразности изменения ставки в феврале.
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