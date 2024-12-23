Ставки по вкладам достигли пика

На позицию регулятора повлияло замедление темпов роста кредитования. Кроме того, напоминает зампред правления «Почта банка» Алексей Охорзин, повышение размера ключевой ставки на экономику и цены традиционно влияет с лагом в несколько месяцев, поэтому ЦБ взял паузу до следующего заседания, хотя при этом сохранил сигнал о продолжении жесткой ДКП и оценке будущей целесообразности изменения ставки в феврале.