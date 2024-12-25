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Стоимость аудиторских услуг увеличится более чем на 10% в 2025 году

Ведомости

Стоимость аудиторских услуг в 2025 г., в первую очередь проверка отчетности по РСБУ и МСФО, для общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР) будет дороже, чем для клиентов из других сфер. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос аудиторских компаний.

«Мариллион» прогнозирует рост цен в диапазоне 10–15%, «Универс-аудит» оценивает увеличение в среднем на 15%. В МКПЦ считают, что рост составит 20%, в «Аудэксе» – 10–30%, а в «Русаудите» – 15–30%. По словам гендиректора МКПЦ Дмитрия Винокурова, подорожание услуг аудита в среднем по рынку может составить от 10% до 12%. Эксперты отмечают, что для финансовых организаций рост цен происходит быстрее в условиях высокой загруженности аудиторов.

Гендиректор «Универс-аудита» Дмитрий Лимаренко рассказал, что в настоящее в реестр Банка России входят 38 компаний, которые обладают правом оказывать услуги ОЗО ФР. При этом на финансовом рынке тысячи участников. Из-за недостатка аудиторов наблюдается рост цен. Кроме того, отмечается рост общих затрат аудиторов на проведение проверок, в первую очередь, на оплату работы сотрудников. Управляющий партнер «Аудэкса» Айрат Гимадутдинов обращает внимание на то, что в аудите ОЗО ФР участвуют наиболее квалифицированные специалисты.

К ОЗО ФР относятся компании, ценные бумаги которых доступны для торговли на биржах. Согласно данным RAEX, выручка аудиторской отрасли в 2023 г. достигла 24,5 млрд руб. По мнению специалистов, более 25% от общего объема рынка принадлежит сегменту ОЗО ФР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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