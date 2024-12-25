Стоимость аудиторских услуг увеличится более чем на 10% в 2025 году

«Мариллион» прогнозирует рост цен в диапазоне 10–15%, «Универс-аудит» оценивает увеличение в среднем на 15%. В МКПЦ считают, что рост составит 20%, в «Аудэксе» – 10–30%, а в «Русаудите» – 15–30%. По словам гендиректора МКПЦ Дмитрия Винокурова, подорожание услуг аудита в среднем по рынку может составить от 10% до 12%. Эксперты отмечают, что для финансовых организаций рост цен происходит быстрее в условиях высокой загруженности аудиторов.