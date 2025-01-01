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ЦБ: у части карт Visa и Mastercard истек срок действия сертификатов безопасности

Ведомости

С 1 января 2025 г. у небольшой части карт Visa и Mastercard в России истек срок действия сертификатов безопасности, заявил в комментарии РБК представитель Центробанка.

Это может привести к сбоям в работе карт с некоторыми банкоматами и терминалами, но большинство операций будет продолжаться в обычном режиме. Центральный банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) заранее провели подготовительную работу с банками, чтобы минимизировать возможные проблемы. По данным ЦБ, только около 1% всех карт в России могут столкнуться с ограничениями.

Председатель НСПК сообщил, что еще в октябре банки получили инструкции по необходимым техническим доработкам. Большинство кредитных организаций уже внедрили эти рекомендации, обеспечив корректную работу карт в своей инфраструктуре. Банки работают над устранением этих неполадок. Некоторые банки, например Т-банк, предупредили клиентов о возможных проблемах с картами международных платежных систем и рекомендовали оформить карту «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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