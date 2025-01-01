ЦБ: у части карт Visa и Mastercard истек срок действия сертификатов безопасности

Это может привести к сбоям в работе карт с некоторыми банкоматами и терминалами, но большинство операций будет продолжаться в обычном режиме. Центральный банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) заранее провели подготовительную работу с банками, чтобы минимизировать возможные проблемы. По данным ЦБ, только около 1% всех карт в России могут столкнуться с ограничениями.