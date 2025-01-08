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Россияне смогут расплачиваться картами «Мир» в Иране до 30 июня 2025 года

Ведомости

Россияне смогут оплачивать свои покупки в Иране российскими картами «Мир» до 30 июня 2025 г. Таким образом завершится второй этап интеграции платежных систем России и Ирана, сообщил посол республики в Москве Казем Джалали.

Третий этап, когда иранские граждане смогут расплачиваться иранскими картами в России, планируется начать во второй половине 2025 г.

«Переговоры между центральными банками двух стран идут успешно. Есть надежда, что в 2025 г. многие усилия принесут свои плоды», – отметил Джалали (цитата по ТАСС).

13 ноября 2024 г. стало известно, что карты российской платежной системы «Мир» начнут работать на территории Ирана с января 2025 г. Об этом сообщал председатель иранского центробанка Мохаммад Реза Фарзин.

Кроме того, в декабре сообщалось о сотрудничестве России и Никарагуа в рамках двусторонней межправительственной комиссии, которая работает над созданием сети банкоматов, принимающих карты «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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