Россияне смогут расплачиваться картами «Мир» в Иране до 30 июня 2025 года
Россияне смогут оплачивать свои покупки в Иране российскими картами «Мир» до 30 июня 2025 г. Таким образом завершится второй этап интеграции платежных систем России и Ирана, сообщил посол республики в Москве Казем Джалали.
Третий этап, когда иранские граждане смогут расплачиваться иранскими картами в России, планируется начать во второй половине 2025 г.
«Переговоры между центральными банками двух стран идут успешно. Есть надежда, что в 2025 г. многие усилия принесут свои плоды», – отметил Джалали (цитата по ТАСС).
13 ноября 2024 г. стало известно, что карты российской платежной системы «Мир» начнут работать на территории Ирана с января 2025 г. Об этом сообщал председатель иранского центробанка Мохаммад Реза Фарзин.
Кроме того, в декабре сообщалось о сотрудничестве России и Никарагуа в рамках двусторонней межправительственной комиссии, которая работает над созданием сети банкоматов, принимающих карты «Мир».