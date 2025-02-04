Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Закредитованность россиян снизилась впервые за несколько лет

Ведомости

В четвертом квартале 2024 г. в России впервые за последние годы отмечено уменьшение среднего количества розничных кредитов на одного заемщика. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бюро кредитных историй ОКБ. 

Это свидетельствует о том, что россияне выплатили больше долгов, чем взяли новых. Данная тенденция прослеживается почти во всех сегментах розничного кредитования.

Так, в сегменте кредитных карт средний объем кредитов на одного активного клиента снизился до 2,67 в четвертом квартале, тогда как в предыдущем он составлял 2,73. В сегменте POS-кредитования количество займов на одного заемщика уменьшилось с 3,33 до 3,25. В ипотечном секторе показатель упал с 2,53 до 2,49. В области автокредитов параметр сократился с 3,09 до 3,00. 

Исключением стал сегмент кредитов наличными, где число займов на одного заемщика осталось неизменным – 3,22. Именно в этом сегменте наибольшее количество клиентов имеет четыре и более кредита одновременно – 33%. Для сравнения, в кредитных картах таких заемщиков 22%, в POS-кредитовании – 20%, в автокредитах – 15%, а в ипотеке – 11%. 

На сокращение долговой нагрузки повлияли меры по усилению банковского контроля и повышение ключевой ставки ЦБ. Однако, несмотря на положительные изменения, сейчас на каждого активного заемщика все еще приходится примерно три кредита, хотя специалисты считают оптимальным показателем не более двух.  

20 января «Ведомости» писали, что заемщиков могут освободить от обязанности платить по долгам, если мошенники оформили кредит на их имя или убедили взять ссуду, а потом перевести им кредитные средства. Соответствующая поправка появится ко второму чтению законопроекта о периоде охлаждения по потребительским кредитам. Это будет возможно сделать при условии, если банк или МФО не соблюдали положенные антифрод-процедуры. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных