Закредитованность россиян снизилась впервые за несколько лет

Так, в сегменте кредитных карт средний объем кредитов на одного активного клиента снизился до 2,67 в четвертом квартале, тогда как в предыдущем он составлял 2,73. В сегменте POS-кредитования количество займов на одного заемщика уменьшилось с 3,33 до 3,25. В ипотечном секторе показатель упал с 2,53 до 2,49. В области автокредитов параметр сократился с 3,09 до 3,00.