Закредитованность россиян снизилась впервые за несколько лет
В четвертом квартале 2024 г. в России впервые за последние годы отмечено уменьшение среднего количества розничных кредитов на одного заемщика. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бюро кредитных историй ОКБ.
Это свидетельствует о том, что россияне выплатили больше долгов, чем взяли новых. Данная тенденция прослеживается почти во всех сегментах розничного кредитования.
Так, в сегменте кредитных карт средний объем кредитов на одного активного клиента снизился до 2,67 в четвертом квартале, тогда как в предыдущем он составлял 2,73. В сегменте POS-кредитования количество займов на одного заемщика уменьшилось с 3,33 до 3,25. В ипотечном секторе показатель упал с 2,53 до 2,49. В области автокредитов параметр сократился с 3,09 до 3,00.
Исключением стал сегмент кредитов наличными, где число займов на одного заемщика осталось неизменным – 3,22. Именно в этом сегменте наибольшее количество клиентов имеет четыре и более кредита одновременно – 33%. Для сравнения, в кредитных картах таких заемщиков 22%, в POS-кредитовании – 20%, в автокредитах – 15%, а в ипотеке – 11%.
На сокращение долговой нагрузки повлияли меры по усилению банковского контроля и повышение ключевой ставки ЦБ. Однако, несмотря на положительные изменения, сейчас на каждого активного заемщика все еще приходится примерно три кредита, хотя специалисты считают оптимальным показателем не более двух.
20 января «Ведомости» писали, что заемщиков могут освободить от обязанности платить по долгам, если мошенники оформили кредит на их имя или убедили взять ссуду, а потом перевести им кредитные средства. Соответствующая поправка появится ко второму чтению законопроекта о периоде охлаждения по потребительским кредитам. Это будет возможно сделать при условии, если банк или МФО не соблюдали положенные антифрод-процедуры.