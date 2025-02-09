В январе продажа евро россиянами вдвое превысила покупку
Россияне в январе в два раза чаще продавали наличные евро, чем покупали эту валюту, а покупка и продажа долларов происходила примерно с одинаковой активностью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
Эксперты банка изучили объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в кредитном учреждении в январе текущего и декабре прошлого года. В прошлом месяце, как отмечается в исследовании, граждане конвертировали доллары в два раза чаще, чем евро. В среднем россияне меняли за одну операцию $387 и 401 евро.
В феврале экономисты дали прогнозы по курсу доллара. По мнению аналитиков «Ренессанс-капитала»., в 2025 г. курс доллара будет колебаться в пределах от 99,3 до 139,7 руб. в зависимости от динамики цен на нефть. 7 февраля ЦБ впервые с октября 2024 г. опустил официальный курс доллара ниже 97 рублей. Регулятор установил официальный курс валюты на уровне 96,9104 руб., что на 1 руб. и 15 коп. ниже предыдущего показателя.