В январе продажа евро россиянами вдвое превысила покупку

В феврале экономисты дали прогнозы по курсу доллара. По мнению аналитиков «Ренессанс-капитала»., в 2025 г. курс доллара будет колебаться в пределах от 99,3 до 139,7 руб. в зависимости от динамики цен на нефть. 7 февраля ЦБ впервые с октября 2024 г. опустил официальный курс доллара ниже 97 рублей. Регулятор установил официальный курс валюты на уровне 96,9104 руб., что на 1 руб. и 15 коп. ниже предыдущего показателя.