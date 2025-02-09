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В январе продажа евро россиянами вдвое превысила покупку

Ведомости

Россияне в январе в два раза чаще продавали наличные евро, чем покупали эту валюту, а покупка и продажа долларов происходила примерно с одинаковой активностью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Эксперты банка изучили объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в кредитном учреждении в январе текущего и декабре прошлого года. В прошлом месяце, как отмечается в исследовании, граждане конвертировали доллары в два раза чаще, чем евро. В среднем россияне меняли за одну операцию $387 и 401 евро. 

В феврале экономисты дали прогнозы по курсу доллара. По мнению аналитиков «Ренессанс-капитала»., в 2025 г. курс доллара будет колебаться в пределах от 99,3 до 139,7 руб. в зависимости от динамики цен на нефть. 7 февраля ЦБ впервые с октября 2024 г. опустил официальный курс доллара ниже 97 рублей. Регулятор установил официальный курс валюты на уровне 96,9104 руб., что на 1 руб. и 15 коп. ниже предыдущего показателя. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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