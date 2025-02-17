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Центробанк планирует обновить основания для блокировки счетов в банках

Ведомости

Центробанк подготовил обновленную версию своего положения №375, которое определяет, как банки должны выявлять подозрительные операции, отказывать в их проведении и, при необходимости, расторгать договоры с клиентами. Документ уточняет критерии для выявления схем обналичивания и легализации преступных доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Одним из ключевых изменений станет контроль операций с цифровым рублем. В мониторинг включат транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Банкам предстоит разработать специальные программы для анализа таких операций, а при наличии обоснованных подозрений они будут обязаны отказать в открытии кошельков и проведении транзакций. Цифровой рубль, который с 2025 г. станет доступен клиентам крупнейших банков, получит статус равноправной формы денег наряду с наличными и безналичными средствами.

ЦБ также расширит перечень факторов, свидетельствующих о возможных связях клиента с экстремистской или террористической деятельностью. Теперь риск-профиль будет учитывать, например, статус иностранного агента или взаимодействие с запрещенными интернет-ресурсами. Кроме того, банки смогут блокировать операции, если Росфинмониторинг предоставит им соответствующие индикаторы подозрительных транзакций.

Еще одно нововведение касается компаний, включенных в черный список ЦБ. Банки должны будут выявлять операции с финансовыми пирамидами, нелегальными кредиторами и их посредниками. Сомнительными признаются и переводы, предназначенные для организаций из этого списка. ЦБ усиливает контроль и за бюджетными средствами. Банки будут мониторить транзакции, если возникнут подозрения в их обналичивании, особенно в отношении социальных выплат. Также усилят надзор за переводами на счета нотариусов, адвокатов и самозанятых — их нередко используют для ухода от налогов из-за более выгодного налогового режима.

Эксперты оценивают нововведения как попытку регулятора закрыть лазейки для сомнительных операций. Но они предупреждают о росте нагрузки на банки и возможных сбоях в мониторинге добросовестных клиентов. Регулятору придется найти баланс между жестким контролем и комфортом для легального бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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