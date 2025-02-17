Центробанк планирует обновить основания для блокировки счетов в банках

Еще одно нововведение касается компаний, включенных в черный список ЦБ. Банки должны будут выявлять операции с финансовыми пирамидами, нелегальными кредиторами и их посредниками. Сомнительными признаются и переводы, предназначенные для организаций из этого списка. ЦБ усиливает контроль и за бюджетными средствами. Банки будут мониторить транзакции, если возникнут подозрения в их обналичивании, особенно в отношении социальных выплат. Также усилят надзор за переводами на счета нотариусов, адвокатов и самозанятых — их нередко используют для ухода от налогов из-за более выгодного налогового режима.