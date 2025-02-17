Центробанк планирует обновить основания для блокировки счетов в банках
Центробанк подготовил обновленную версию своего положения №375, которое определяет, как банки должны выявлять подозрительные операции, отказывать в их проведении и, при необходимости, расторгать договоры с клиентами. Документ уточняет критерии для выявления схем обналичивания и легализации преступных доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
Одним из ключевых изменений станет контроль операций с цифровым рублем. В мониторинг включат транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Банкам предстоит разработать специальные программы для анализа таких операций, а при наличии обоснованных подозрений они будут обязаны отказать в открытии кошельков и проведении транзакций. Цифровой рубль, который с 2025 г. станет доступен клиентам крупнейших банков, получит статус равноправной формы денег наряду с наличными и безналичными средствами.
ЦБ также расширит перечень факторов, свидетельствующих о возможных связях клиента с экстремистской или террористической деятельностью. Теперь риск-профиль будет учитывать, например, статус иностранного агента или взаимодействие с запрещенными интернет-ресурсами. Кроме того, банки смогут блокировать операции, если Росфинмониторинг предоставит им соответствующие индикаторы подозрительных транзакций.
Еще одно нововведение касается компаний, включенных в черный список ЦБ. Банки должны будут выявлять операции с финансовыми пирамидами, нелегальными кредиторами и их посредниками. Сомнительными признаются и переводы, предназначенные для организаций из этого списка. ЦБ усиливает контроль и за бюджетными средствами. Банки будут мониторить транзакции, если возникнут подозрения в их обналичивании, особенно в отношении социальных выплат. Также усилят надзор за переводами на счета нотариусов, адвокатов и самозанятых — их нередко используют для ухода от налогов из-за более выгодного налогового режима.
Эксперты оценивают нововведения как попытку регулятора закрыть лазейки для сомнительных операций. Но они предупреждают о росте нагрузки на банки и возможных сбоях в мониторинге добросовестных клиентов. Регулятору придется найти баланс между жестким контролем и комфортом для легального бизнеса.