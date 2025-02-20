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ЦБ в конце февраля обновит прогноз чистой прибыли банков

Ведомости

Банк России обновит прогноз чистой прибыли банковского сектора на 2025 г. Об этом журналистам рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на Уральском форуме по кибербезопасности.

ЦБ обновил прогноз, но озвучит его в феврале на конференции Ассоциации банков России (АРБ), уточнил представитель регулятора. Направление пересмотра диапазона, вверх или вниз, Данилов не назвал.

«Я пока не знаю, будет ли прогноз выше или ниже текущего года по прибыли. Нам надо оценить», – говорил он в конце января на пресс-конференции по итогам работы банковского сектора в 2024 г.

Прибыль сектора в 2025 г. может оказаться ниже уровней 2023–2024 гг. под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи, говорилось в декабрьском обзоре Банка России. Ожидания по прибыли банков на 2025 г. тогда были на уровне 2,7–3,2 трлн руб. А в сентябре до пересмотра прогноза – 2,6–3,1 трлн руб.

В прошлом году банки повторно обновили рекорд чистой прибыли и заработали 3,8 трлн руб., на 15% больше, сообщал ЦБ. Совокупный финансовый результат сектора оказался меньше и составил 3,4 трлн руб. из-за переоценки ценных бумаг с фиксированным купоном. Эта сумма соответствует рентабельности капитала на уровне 20%.

«Нам кажется, что в 2025 г. расходы на резервы должны быть выше, в том числе из-за вызревания рискованных кредитов и влияния высоких ставок на тех заемщиков, которые находятся в более стесненном с точки зрения долговой нагрузки финансовом положении», – говорил Данилов в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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