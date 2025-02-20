«Сбер» раскрыл схему мошенников с поддельными рассылками от ФНС и ФССП

По данным Банка России, в 2024 г. без согласия юридических лиц было проведено 1430 банковских операций, в ходе которых российский бизнес потерял более 667 млн руб. За год количество мошеннических операций сократилось на 14%, но объем ущерба от них вырос на 20%. Тем не менее, по статистике регулятора, атакам мошенников чаще подвергаются не юридические, а физические лица: у них в прошлом году похищено почти 27 млрд руб.