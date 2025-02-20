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«Сбер» раскрыл схему мошенников с поддельными рассылками от ФНС и ФССП

Ведомости

Сбербанк зафиксировал рост фишинговых рассылок на электронные адреса российских компаний, сообщил в кулуарах Уральского форума кибербезопасности директор департамента противодействия мошенничеству банка Сергей Велигодский. Злоумышленники выдают себя за представителей Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Антифрод-система банка, по словам Велигодского, вовремя выявила и приостановила мошеннические операции, ущерб от которых мог исчисляться в миллионах рублей.

Фишинговые рассылки содержат фразы наподобие «Исключение из ЕГРИП/ЕГРЮЛ» и «Наложение ограничений на счета», что провоцирует получателя открыть вложение – файл с вредоносной программой, поделился Велигодский. Таким образом мошенники получают доступ к системам дистанционного банковского обслуживания клиентов и создают фиктивные платежные поручения на счета подставных лиц в других кредитных организациях.

Мошеннические атаки трудно отличить от реальных писем ведомств, отметил Велигодский: рассылки содержат официальные бланки, подписи, печати и логотипы федеральных служб. При этом email отправителя отличается от официального адреса электронной почты ведомства.

По данным Банка России, в 2024 г. без согласия юридических лиц было проведено 1430 банковских операций, в ходе которых российский бизнес потерял более 667 млн руб. За год количество мошеннических операций сократилось на 14%, но объем ущерба от них вырос на 20%. Тем не менее, по статистике регулятора, атакам мошенников чаще подвергаются не юридические, а физические лица: у них в прошлом году похищено почти 27 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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