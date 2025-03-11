Впервые с августа 2024 года доллар опустился ниже 85 рублей
На внебиржевом рынке доллар опустился ниже 85 руб. впервые с августа 2024 г., следует из данных на сайте Центробанка (ЦБ).
На минимуме 11 марта доллар опустился до 84,9252 руб. По состоянию на 17:05 по мск валюта достигла отметки 85,37 руб.
В то же время евро торгуется на уровне 92,2 руб., юань – 11,76 руб.
На 11 марта ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евро. Стоимость доллара уменьшилась почти на 0,75 руб. и составила 88,39 руб. Курс евро стал ниже на 1,42 руб., достигнув 95,44 руб. Стоимость юаня сократилась на 0,16 руб. до 12,08 руб.