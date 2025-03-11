Впервые с августа 2024 года доллар опустился ниже 85 рублей

На 11 марта ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евро. Стоимость доллара уменьшилась почти на 0,75 руб. и составила 88,39 руб. Курс евро стал ниже на 1,42 руб., достигнув 95,44 руб. Стоимость юаня сократилась на 0,16 руб. до 12,08 руб.