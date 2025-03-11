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Впервые с августа 2024 года доллар опустился ниже 85 рублей

Ведомости

На внебиржевом рынке доллар опустился ниже 85 руб. впервые с августа 2024 г., следует из данных на сайте Центробанка (ЦБ).

На минимуме 11 марта доллар опустился до 84,9252 руб. По состоянию на 17:05 по мск валюта достигла отметки 85,37 руб.

В то же время евро торгуется на уровне 92,2 руб., юань – 11,76 руб.

На 11 марта ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евро. Стоимость доллара уменьшилась почти на 0,75 руб. и составила 88,39 руб. Курс евро стал ниже на 1,42 руб., достигнув 95,44 руб. Стоимость юаня сократилась на 0,16 руб. до 12,08 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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