ЦБ понизил официальный курс доллара до 83,87 рубля
Курс доллара на 25 марта снизили на 0,77 руб. до 83,87 руб. Курс евро же слегка повысили до 91,53 руб. (+0,10 руб.). Юань снизился на 0,12 руб. до 11,46 руб.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По данным регулятора, инфляция сейчас замедляется, но тренд должен быть устойчивым, чтобы ЦБ начал снижать ставку.
Эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев отмечал, что прошлая неделя на российском рынке акций завершилась нейтрально, так как геополитический оптимизм сник на информационной паузе. Он прогнозировал, что курс доллара на новой неделе будет на уровне 84-85 руб. Правда, аналитик пояснял, что подготовка компаний к налоговому периоду может препятствовать ослаблению национальной валюты.