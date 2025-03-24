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ЦБ понизил официальный курс доллара до 83,87 рубля

Ведомости

Банк России опустил официальный курс доллара ниже 84 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара на 25 марта снизили на 0,77 руб. до 83,87 руб. Курс евро же слегка повысили до 91,53 руб. (+0,10 руб.). Юань снизился на 0,12 руб. до 11,46 руб.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По данным регулятора, инфляция сейчас замедляется, но тренд должен быть устойчивым, чтобы ЦБ начал снижать ставку.

Эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев отмечал, что прошлая неделя на российском рынке акций завершилась нейтрально, так как геополитический оптимизм сник на информационной паузе. Он прогнозировал, что курс доллара на новой неделе будет на уровне 84-85 руб. Правда, аналитик пояснял, что подготовка компаний к налоговому периоду может препятствовать ослаблению национальной валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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