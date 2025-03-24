ЦБ понизил официальный курс доллара до 83,87 рубля

Эксперт по фондовому рынку брокера БКС Александр Шепелев отмечал, что прошлая неделя на российском рынке акций завершилась нейтрально, так как геополитический оптимизм сник на информационной паузе. Он прогнозировал, что курс доллара на новой неделе будет на уровне 84-85 руб. Правда, аналитик пояснял, что подготовка компаний к налоговому периоду может препятствовать ослаблению национальной валюты.