Бизнес резко нарастил средства на депозитах на Мосбирже

На рынке депозитов с центральным контрагентом уже около 270 участников, в 2025 г. на него вышло семь новых клиентов, говорит представитель Мосбиржи. Размещать депозиты на денежном рынке могут компании, которые не торгуют на фондовом рынке и у которых больше 500 млн руб. собственных средств (капитала), сказано на сайте торговой площадки. Также этот рынок доступен кредитным и микрофинансовым организациям, некредитным и международным финансовым организациям (УК, пенсионные фонды, страховые компании) и региональным органам исполнительной власти. Ограничений по размеру собственных средств (капитала) для них нет. Средства можно разместить в рублях и юанях на срок от одного дня до года.