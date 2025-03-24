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Бизнес резко нарастил средства на депозитах на Мосбирже

Они позволяют зафиксировать высокие ставки на более долгий срок, чем сделки репо
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Открытая позиция по депозитам с центральным контрагентом на Московской бирже выросла с начала 2025 г. в 2,7 раза до 600 млрд руб. к 21 марта. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель торговой площадки. На конец I квартала прошлого года открытых позиций было на 187 млрд руб., заметил он. С начала 2025 г. до 21 марта объем операций в этом сегменте денежного рынка Мосбиржи также вырос почти в 2 раза по сравнению с I кварталом 2024 г. и составил около 19 трлн руб., добавил собеседник.

На рынке депозитов с центральным контрагентом уже около 270 участников, в 2025 г. на него вышло семь новых клиентов, говорит представитель Мосбиржи. Размещать депозиты на денежном рынке могут компании, которые не торгуют на фондовом рынке и у которых больше 500 млн руб. собственных средств (капитала), сказано на сайте торговой площадки. Также этот рынок доступен кредитным и микрофинансовым организациям, некредитным и международным финансовым организациям (УК, пенсионные фонды, страховые компании) и региональным органам исполнительной власти. Ограничений по размеру собственных средств (капитала) для них нет. Средства можно разместить в рублях и юанях на срок от одного дня до года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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