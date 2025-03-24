Бизнес резко нарастил средства на депозитах на Мосбирже

Бизнес резко нарастил средства на депозитах на МосбиржеОни позволяют зафиксировать высокие ставки на более долгий срок, чем сделки репо
Открытая позиция по депозитам с центральным контрагентом на Московской бирже выросла с начала 2025 г. в 2,7 раза до 600 млрд руб. к 21 марта. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель торговой площадки. На конец I квартала прошлого года открытых позиций было на 187 млрд руб., заметил он. С начала 2025 г. до 21 марта объем операций в этом сегменте денежного рынка Мосбиржи также вырос почти в 2 раза по сравнению с I кварталом 2024 г. и составил около 19 трлн руб., добавил собеседник.
На рынке депозитов с центральным контрагентом уже около 270 участников, в 2025 г. на него вышло семь новых клиентов, говорит представитель Мосбиржи. Размещать депозиты на денежном рынке могут компании, которые не торгуют на фондовом рынке и у которых больше 500 млн руб. собственных средств (капитала), сказано на сайте торговой площадки. Также этот рынок доступен кредитным и микрофинансовым организациям, некредитным и международным финансовым организациям (УК, пенсионные фонды, страховые компании) и региональным органам исполнительной власти. Ограничений по размеру собственных средств (капитала) для них нет. Средства можно разместить в рублях и юанях на срок от одного дня до года.