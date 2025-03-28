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«Точка» запустила сервис для создания интернет-магазинов с оплатой и доставкой

Ведомости

Банк «Точка» представил сервис для создания интернет-магазина с возможностью подключить эквайринг, онлайн-кассу и доставку под названием «Точка Стор». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. Сервис ориентирован на селлеров маркетплейсов, предпринимателей, специалистов сферы услуг, блогеров, инфобизнеса и небольших брендов, ведущих бизнес в соцсетях, говорят в компании. Сейчас он доступен только клиентам банка, в планах компании – открыть его для всех.

Предприниматели смогут создать интернет-магазин самостоятельно: описать товар или услугу, добавить фотографии и указать цену. Можно создать интернет-магазин как полнофункциональный сайт в браузере по общему шаблону, рассказал представитель банка.

По его словам, интернет-магазин также можно будет создать в виде мини-приложения в Telegram. В этом случае покупатель может добавлять товары в корзину, оплачивать и оформлять доставку прямо в мессенджере.

В «Точка Стор» также встроен прием платежей через карты, СБП или в рассрочку. Кроме того, сервис самостоятельно формирует чеки в соответствии с требованиям 54-ФЗ и отправляет их покупателю. Сейчас заказы доставляет Boxberry с более чем 8000 пунктов выдачи по всей России, а в будущем «Точка» добавит и другие логистические решения, говорят в банке.

По собственным данным, за три месяца тестирования предприниматели создали с помощью сервиса более 1000 интернет-магазинов, а их GMV (общий объем продаж) превысил 10 млн руб.

Похожий сервис для создания независимых интернет-магазинов разрабатывает и «Яндекс», писали «Ведомости» 21 марта. В нем будут «интуитивный» конструктор страниц, модули управления товарами, заказами, клиентами и аналитика, CRM- и CDP-системы будут поставлять партнеры. Сейчас «Яндекс» тестирует сервис с несколькими партнерами, а релиз продукта запланирован на август – сентябрь 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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