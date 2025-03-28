«Точка» запустила сервис для создания интернет-магазинов с оплатой и доставкой

В «Точка Стор» также встроен прием платежей через карты, СБП или в рассрочку. Кроме того, сервис самостоятельно формирует чеки в соответствии с требованиям 54-ФЗ и отправляет их покупателю. Сейчас заказы доставляет Boxberry с более чем 8000 пунктов выдачи по всей России, а в будущем «Точка» добавит и другие логистические решения, говорят в банке.