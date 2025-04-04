ЦБ понизил до 84,28 рубля курс доллара на 5-7 апреля
Банк России на 5-7 апреля понизил курс доллара на 0,11 руб. – до 84,28 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.
Курс евро понижен на 0,18 руб. до 92,99 руб. А вот юань прибавил 0,12 руб. – до 11,60 руб.
31 марта аналитики рассказывали «Ведомостям», что на динамику курса повлияли несколько факторов. Во-первых, сократился спрос на валюту на фоне сезонного снижения импорта. Во-вторых, экспортеры ощутимо увеличили объемы продажи валютной выручки. Также интерес к рублевым активам в марте усиливался на фоне ожиданий снижения геополитических рисков.
Большое влияние на рынок оказали и новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа. Их опубликовали накануне ночью. Администрация американского лидера объявила о введении базовой 10%-ной пошлины на импорт в США из большинства стран. Для Китая она составит 34%, для Вьетнама – 46%, а для Тайваня – 32%. Теперь участники торгов пытаются оценить, как новые меры повлияют на экономический рост и инфляцию в США в ближайшие месяцы.