ЦБ понизил до 84,28 рубля курс доллара на 5-7 апреля

Большое влияние на рынок оказали и новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа. Их опубликовали накануне ночью. Администрация американского лидера объявила о введении базовой 10%-ной пошлины на импорт в США из большинства стран. Для Китая она составит 34%, для Вьетнама – 46%, а для Тайваня – 32%. Теперь участники торгов пытаются оценить, как новые меры повлияют на экономический рост и инфляцию в США в ближайшие месяцы.