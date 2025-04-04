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ЦБ понизил до 84,28 рубля курс доллара на 5-7 апреля

Ведомости

Банк России на 5-7 апреля понизил курс доллара на 0,11 руб. – до 84,28 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.

Курс евро понижен на 0,18 руб. до 92,99 руб. А вот юань прибавил 0,12 руб. – до 11,60 руб.

31 марта аналитики рассказывали «Ведомостям», что на динамику курса повлияли несколько факторов. Во-первых, сократился спрос на валюту на фоне сезонного снижения импорта. Во-вторых, экспортеры ощутимо увеличили объемы продажи валютной выручки. Также интерес к рублевым активам в марте усиливался на фоне ожиданий снижения геополитических рисков.

Большое влияние на рынок оказали и новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа. Их опубликовали накануне ночью. Администрация американского лидера объявила о введении базовой 10%-ной пошлины на импорт в США из большинства стран. Для Китая она составит 34%, для Вьетнама – 46%, а для Тайваня – 32%. Теперь участники торгов пытаются оценить, как новые меры повлияют на экономический рост и инфляцию в США в ближайшие месяцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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