Центробанк рассмотрит предложение о размещении флага России на новых банкнотах

В ноябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам показала новые варианты изображений для купюры в 1000 руб. Ее решили изменить на фоне общественных споров о предыдущем дизайне. На банкноте была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. Символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», отметила Набиуллина. В феврале ЦБ сообщил, что планирует представить обновленную банкноту номиналом 1000 руб. в конце года.