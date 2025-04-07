Центробанк рассмотрит предложение о размещении флага России на новых банкнотах
Центробанк рассмотрит вопрос нанесения изображения флага РФ на новых банкнотах. Это следует из ответа директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева, сообщает «РИА Новости».
С идеей изменения дизайна к регулятору обратился Институт социально-экономического анализа и программ развития. В ответе Прокофьева говорится, что это потребует выпуска новой модификации банкнот и ЦБ рассмотрит предложение экспертов.
В ноябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам показала новые варианты изображений для купюры в 1000 руб. Ее решили изменить на фоне общественных споров о предыдущем дизайне. На банкноте была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. Символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», отметила Набиуллина. В феврале ЦБ сообщил, что планирует представить обновленную банкноту номиналом 1000 руб. в конце года.