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Центробанк рассмотрит предложение о размещении флага России на новых банкнотах

Ведомости

Центробанк рассмотрит вопрос нанесения изображения флага РФ на новых банкнотах. Это следует из ответа директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева, сообщает «РИА Новости».

С идеей изменения дизайна к регулятору обратился Институт социально-экономического анализа и программ развития. В ответе Прокофьева говорится, что это потребует выпуска новой модификации банкнот и ЦБ рассмотрит предложение экспертов.

В ноябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам показала новые варианты изображений для купюры в 1000 руб. Ее решили изменить на фоне общественных споров о предыдущем дизайне. На банкноте была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. Символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», отметила Набиуллина. В феврале ЦБ сообщил, что планирует представить обновленную банкноту номиналом 1000 руб. в конце года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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