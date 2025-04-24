ЦБ: граждане РФ с января по март перевели через СБП более 22,6 трлн рублей

Регулятор также подчеркнул, что растущий интерес к СБП стимулируется программой лояльности, предполагающей возврат кешбэка за покупки. Такие выплаты поступают на счет пользователя моментально после совершения операции. Только в I квартале 2025 г. сумма кешбэка составила около 500 млн руб. За последний год общая сумма выплат по этой программе достигла 4 млрд руб.