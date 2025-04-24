ЦБ: граждане РФ с января по март перевели через СБП более 22,6 трлн рублей
Граждане России с января по март 2025 г. совершили более 4 млрд операций через Систему быстрых платежей (СБП), переведя в общей сложности свыше 22,6 трлн руб. Об этом сообщили в Банке России.
Согласно данным регулятора, 40% от общего числа транзакций пришлось на переводы средств между счетами клиентов в разных банках. Это подчеркивает популярность СБП как удобного инструмента для управления личными финансами.
«Семь из десяти жителей страны используют СБП для перевода денег друг другу, а оплачивают покупки через систему – каждый второй», – отметили в ЦБ.
Регулятор также подчеркнул, что растущий интерес к СБП стимулируется программой лояльности, предполагающей возврат кешбэка за покупки. Такие выплаты поступают на счет пользователя моментально после совершения операции. Только в I квартале 2025 г. сумма кешбэка составила около 500 млн руб. За последний год общая сумма выплат по этой программе достигла 4 млрд руб.
28 марта банки рассказали о самых частых способах оплаты покупок. По словам представителей кредитных организаций, оплата банковскими картами остается самым популярным способом расчетов в России. На их долю приходится 70–95% всех платежей в ряде банков.