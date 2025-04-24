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ЦБ: граждане РФ с января по март перевели через СБП более 22,6 трлн рублей

Ведомости

Граждане России с января по март 2025 г. совершили более 4 млрд операций через Систему быстрых платежей (СБП), переведя в общей сложности свыше 22,6 трлн руб. Об этом сообщили в Банке России.

Согласно данным регулятора, 40% от общего числа транзакций пришлось на переводы средств между счетами клиентов в разных банках. Это подчеркивает популярность СБП как удобного инструмента для управления личными финансами.

«Семь из десяти жителей страны используют СБП для перевода денег друг другу, а оплачивают покупки через систему – каждый второй», – отметили в ЦБ.

Регулятор также подчеркнул, что растущий интерес к СБП стимулируется программой лояльности, предполагающей возврат кешбэка за покупки. Такие выплаты поступают на счет пользователя моментально после совершения операции. Только в I квартале 2025 г. сумма кешбэка составила около 500 млн руб. За последний год общая сумма выплат по этой программе достигла 4 млрд руб.

28 марта банки рассказали о самых частых способах оплаты покупок. По словам представителей кредитных организаций, оплата банковскими картами остается самым популярным способом расчетов в России. На их долю приходится 70–95% всех платежей в ряде банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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