Чистая прибыль ВТБ в I квартале увеличилась на 15%
Чистая прибыль банка ВТБ по МСФО по итогам I квартала увеличилась на 15,4% г/г до 141,2 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности группы.
Чистые операционные доходы до резервов увеличились на 32,8% до 358,3 млрд руб., чистые процентные доходы снизились на 65,8% до 52,6 млрд руб. Возврат на капитал составил 20,9% после 22,1% за аналогичный период прошлого года.
Чистая процентная маржа в I квартале составила 0,7% после 2,2% за аналогичный период 2024 г. Чистые комиссионные доходы увеличились на 40,6% до 72,7 млрд руб., в том числе «благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей».
Расходы на создание резервов увеличились на 102,1% до 57,8 млрд руб., стоимость риска составила 0,8% по сравнению с 0,6% за аналогичный период прошлого года.
Доля неработающих кредитов (NPL) по состоянию на 31 марта оставалась на низком уровне и составила 3,8%, покрытие неработающих кредитов резервами составило 133,7% после 138,7% по состоянию на 31 декабря 2024 г. Объем совокупного кредитного портфеля группы вырос на 0,6% до 23,9 трлн руб.
«При этом кредиты физическим лицам сократились с начала 2025 г. на 2,3% до 7,6 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам увеличился по состоянию на 31 марта 2025 г. на 2,0% до 16,3 трлн руб.», – говорится в сообщении. Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 2% с начала 2025 г., достигнув 3,9 трлн руб., или 16% совокупного кредитного портфеля банка. Таким образом, доля розницы в совокупном кредитном портфеле составила 32% в I квартале.
В феврале в банке сообщили, что чистая прибыль ВТБ в 2024 г. составила 551,4 млрд руб., что на 27,6% больше, чем в 2023 г. Первый заместитель президента – председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что в 2024 г. группа ВТБ закрыла год с рекордным результатом.
По итогам двух месяцев 2025 г. банк получил чистую прибыль в 77,5 млрд руб., что на 26,4% выше показателя годом ранее, сообщали в ВТБ в марте.