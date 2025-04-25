Чистая прибыль ВТБ в I квартале увеличилась на 15%

«При этом кредиты физическим лицам сократились с начала 2025 г. на 2,3% до 7,6 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам увеличился по состоянию на 31 марта 2025 г. на 2,0% до 16,3 трлн руб.», – говорится в сообщении. Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 2% с начала 2025 г., достигнув 3,9 трлн руб., или 16% совокупного кредитного портфеля банка. Таким образом, доля розницы в совокупном кредитном портфеле составила 32% в I квартале.