Действие механизма продажи валютной выручки экспортерами будет продлено

Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает РБК.



При этом он отметил, что на данный момент потребность в данном инструменте не столь остра, как ранее. Текущий указ, обязывающий экспортеров продавать часть валютной выручки, действует до 30 апреля.



25 апреля «Ведомости» писали, что власти обсуждают продление указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. При этом Минфин в ходе совещаний в правительстве настаивал на том, чтобы нормативы возврата и реализации валюты были обнулены, сообщил один из собеседников. Такое решение могут оформить отдельным постановлением после продления указа президента.