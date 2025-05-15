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Баффетт рассказал о настороживших его проявлениях старения

Ведомости

Американский инвестор и крупнейший акционер Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт признался, что чувствует признаки старения в свои 94 года. Об этом он рассказал интервью The Wall Street Journal.

Как пишет издание, «Баффетт начал испытывать то, что большинство людей начинают принимать гораздо раньше: свой возраст». В возрасте 90 лет предприниматель начал терять равновесие, забывать имена, испытывать трудности с прочтением газет.

Предприниматель заметил, что «его собственные дни замедлились», говоря о нехватке энергии, которая есть у преемника Баффетта Грега Абеля. Он сравнил объем работы, который выполняет за 10-часовой рабочий день, с тем, что успевает сделать Абель.

Баффетт объявил об уходе с поста гендиректора Berkshire Hathaway 3 мая на годовом общем собрании акционеров и назвал своим преемников Абеля. В интервью The Wall Street Jornal он объяснил, что «было несправедливо, на самом деле, не назначить Грега на эту должность. Чем больше лет Berkshire получит от Грега, тем лучше». Несмотря на то что инвесторы были удивлены решением Баффетта уйти с поста, предприниматель рассказал, что никогда не считал себя пожизненным главой конгломерата.

3 мая Уоррен Баффетт также заявил, что торговля не должна быть «оружием», говоря о тарифной политике президента США Дональда Трампа. Стремление торговать со всем миром, по его мнению, приближает весь мир к процветанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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