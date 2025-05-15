Баффетт рассказал о настороживших его проявлениях старения

Баффетт объявил об уходе с поста гендиректора Berkshire Hathaway 3 мая на годовом общем собрании акционеров и назвал своим преемников Абеля. В интервью The Wall Street Jornal он объяснил, что «было несправедливо, на самом деле, не назначить Грега на эту должность. Чем больше лет Berkshire получит от Грега, тем лучше». Несмотря на то что инвесторы были удивлены решением Баффетта уйти с поста, предприниматель рассказал, что никогда не считал себя пожизненным главой конгломерата.