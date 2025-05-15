Баффетт рассказал о настороживших его проявлениях старения
Американский инвестор и крупнейший акционер Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт признался, что чувствует признаки старения в свои 94 года. Об этом он рассказал интервью The Wall Street Journal.
Как пишет издание, «Баффетт начал испытывать то, что большинство людей начинают принимать гораздо раньше: свой возраст». В возрасте 90 лет предприниматель начал терять равновесие, забывать имена, испытывать трудности с прочтением газет.
Предприниматель заметил, что «его собственные дни замедлились», говоря о нехватке энергии, которая есть у преемника Баффетта Грега Абеля. Он сравнил объем работы, который выполняет за 10-часовой рабочий день, с тем, что успевает сделать Абель.
Баффетт объявил об уходе с поста гендиректора Berkshire Hathaway 3 мая на годовом общем собрании акционеров и назвал своим преемников Абеля. В интервью The Wall Street Jornal он объяснил, что «было несправедливо, на самом деле, не назначить Грега на эту должность. Чем больше лет Berkshire получит от Грега, тем лучше». Несмотря на то что инвесторы были удивлены решением Баффетта уйти с поста, предприниматель рассказал, что никогда не считал себя пожизненным главой конгломерата.
3 мая Уоррен Баффетт также заявил, что торговля не должна быть «оружием», говоря о тарифной политике президента США Дональда Трампа. Стремление торговать со всем миром, по его мнению, приближает весь мир к процветанию.