НПФ Т-банка запустил свой продукт в рамках программы долгосрочных сбережений
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Т-пенсия» запустил первый продукт с момента получения лицензии летом прошлого года – в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор НПФ Т-банка Дмитрий Тарасов. Доходность инвестиций в 2025 г. ожидается от 38% годовых при взносах от 2000 до 144 000 руб. в год с учетом финансовых стимулов от государства и 20% без них, сообщил он.
ПДС работает в России с 1 января 2024 г. Это добровольный сберегательный продукт, который предусматривает государственное софинансирование – до 36 000 руб. в год в течение 10 лет после уплаты первого взноса. Для участия в программе нужно заключить договор с НПФ, который является ее оператором – их реестр ведет Банк России. Участник ПДС самостоятельно вносит любые суммы на свой счет и может перевести туда пенсионные накопления.
По истечении 15 лет действия договора или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин участник программы вправе обратиться за назначением ежемесячных периодических выплат. На выбор предлагаются разные варианты – единовременные, периодические, пожизненные выплаты. Взносы до 400 000 руб. в год освобождаются от уплаты НДФЛ. Внесенные в программу средства, в том числе доход от их инвестирования, страхуются государством на сумму 2,8 млн руб. Сбережения по программе передаются по наследству, если участнику еще не были назначены пожизненные периодические выплаты. В особых жизненных ситуациях участники ПДС могут получить до 100% сформированных сбережений без потери налоговых льгот и софинансирования. Забрать все личные деньги и инвестиционный доход и выйти из программы можно досрочно.
Целевая структура портфеля долгосрочных сбережений НПФ Т-банка состоит на четверть из флоатеров и инструментов денежного рынка, столько же приходится на долгосрочные ОФЗ, еще четверть – на российские акции, 15% – на золото, 10% – на валютные облигации, в том числе замещенные.
«ПДС актуальна для всех поколений. Молодым людям она позволяет укрепить финансовую дисциплину и незаметно накопить на дом, машину или бизнес, семьям – сформировать капитал на жилье или образование детей. Старшему поколению – получить дополнительный доход для комфортной жизни и сохранить активы для будущих поколений», – отметил Тарасов.
В ПДС участвуют 35 пенсионных фондов, по данным Национальной ассоциации НПФ. Среди НПФ крупных банков в программу вошли фонды Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, Альфа-банка, ПСБ и Газпромбанка. Количество договоров ПДС составило 4,6 млн штук на 30 апреля, сообщал Банк России, объем привлеченных средств превысил 330 млрд руб.