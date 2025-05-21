НПФ Т-банка запустил свой продукт в рамках программы долгосрочных сбережений

По истечении 15 лет действия договора или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин участник программы вправе обратиться за назначением ежемесячных периодических выплат. На выбор предлагаются разные варианты – единовременные, периодические, пожизненные выплаты. Взносы до 400 000 руб. в год освобождаются от уплаты НДФЛ. Внесенные в программу средства, в том числе доход от их инвестирования, страхуются государством на сумму 2,8 млн руб. Сбережения по программе передаются по наследству, если участнику еще не были назначены пожизненные периодические выплаты. В особых жизненных ситуациях участники ПДС могут получить до 100% сформированных сбережений без потери налоговых льгот и софинансирования. Забрать все личные деньги и инвестиционный доход и выйти из программы можно досрочно.