«Т-технологии» получили контроль в совладельце «Точки»Сервис для предпринимателей продолжит работать как независимый бизнес
Группа «Т-технологии», куда входят Т-банк, брокер, страховая компания, сотовый оператор и другие сервисы, во II квартале получила контрольную долю (50,01%) в МКООО «Каталитик пипл» – эта структура сейчас владеет 64% в сервисе для предпринимателей АО «Точка» (принадлежит банк «Точка»). Об этом говорится в сообщении «Т-технологий». Остальные 49,99% совместного предприятия (СП) будут у компании «Интеррос» Владимира Потанина, которая с лета 2023 г. была среди консорциума инвесторов «Точки». Группа «Интеррос» также является крупнейшим акционером самих «Т-технологий».
Первоначально инвестиции в «Каталитик» «Т-технологии» осуществили в рамках сделки по интеграции Росбанка, говорится в сообщении группы. А с момента увеличения доли в МКООО до контролирующей (50,01%) она будет консолидироваться в отчетности по МСФО.
«Точка» продолжает развиваться в качестве самостоятельного игрока и бизнеса под управлением действующей команды менеджмента», – подчеркивается в сообщении «Т-технологий». Одновременно с этим компании группы «Т» и «Точка» продолжат совместные проекты в области обслуживания клиентов МСБ, в частности, по предоставлению клиентам «Точки» современных кредитных сервисов.
Компания сохраняет операционную независимость и продолжит реализовывать собственную стратегию и ни один из акционеров «Точки» по-прежнему не имеет контрольного пакета, передал «Ведомостям» через представителя CEO банка «Точка» Андрей Завадских. «С появлением нового инвестора “Точка” укрепит позиции на банковском рынке», – добавил он.
На базе «Каталитик» «Т-технологии» в рамках СП с «Интерросом» будут осуществлять инвестиции в высокотехнологичные проекты, говорится в сообщении. «Интеррос» отвечает за финансирование таких проектов, а «Т-технологии» получают возможность «эффективно, с требуемой доходностью на капитал инвестировать в технологические бизнесы с потенциальными значительными операционными синергиями без отвлечения капитала от ключевых бизнесов группы». В капитал «Каталитика» внесены уже имеющиеся инвестиции, а также привлеченное финансирование под возможные аналогичные по потенциальным синергетическим эффектам проекты, говорится в сообщении, но сумма не раскрывается.
«Точка» – цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. Банк работает по собственной универсальной лицензии с 2023 г. и является дочерней компанией АО «Точка».
С 2015 г. «Точка» функционировала как финтехплатформа на базе других кредитных организаций, в частности банка «Открытие», и была создана на Урале командой прекратившего деятельность «Банк24.ру». В 2018 г. «Открытие», Qiwi и «Точка» создали совместное предприятие АО «Точка», в котором у «Открытия» было 50% плюс 1 акция, у Qiwi – 40%, а у менеджмента «Точки» через Catalytic People – 10% минус 1 акция. В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию». В марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку непрофильных активов «Траст».
В начале 2023 г. банк получил собственную лицензию. Летом того же года «Траст» продал 90,01% акций «Точки» консорциуму инвесторов, в который вошли его топ-менеджеры и группа «Интеррос» Владимира Потанина. В 2024 г. стало известно, что 25% акций АО «Точка» приобрела VK, а также в число инвесторов вошла компания 1С, но данные о ее доле не раскрывались. Официально также не заявлялось о том, через какое юрлицо они владели «Точкой». В самой «Точке» в 2024 г. сообщали, что консорциум сейчас владеет 100% акций АО «Точка» и ни у одного из акционеров нет контрольного пакета – операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров.