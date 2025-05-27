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ЦБ: стабилизация инфляции в 2026 году потребует длительного периода жесткой ДКП

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Стабилизация инфляции на уровне 4% в 2026 г. требует поддержания жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение длительного времени. Об этом говорится в сообщении департамента исследований и прогнозирования Банка России.

В то же время аналитики подчеркивают, что динамика ключевой ставки будет зависеть от скорости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Также они отметили ее зависимость от балансировки рисков в контексте достижения инфляционной цели к 2026 г. 

По данным Банка Росии, темпы роста потребительских цен в апреле и мае начали замедляться. Это связано с эффектом переноса укрепления рубля, что, в свою очередь, отражает достигнутую жесткость ДКП, говорится в сообщении. Замедление агрегированного спроса в экономике становится все более очевидным, что создает предпосылки для устойчивого дезинфляционного тренда. 

При этом, отмечают эксперты, важно учитывать, что для достижения годовой инфляционной цели в следующем году необходимо, чтобы текущие темпы роста цен снизились до 4% в годовом исчислении к концу 2025 г.

Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4% в мае по сравнению с 13,1% месяцем ранее. Как отмечали в Банке России 28 апреля, медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте повысилась до 13,1% в прошлом месяце. Медиана ожиданий на пять лет уменьшилась до 11,5%, наблюдаемая населением годовая инфляция снизилась и была равна 15,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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