ЦБ: стабилизация инфляции в 2026 году потребует длительного периода жесткой ДКП
Стабилизация инфляции на уровне 4% в 2026 г. требует поддержания жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение длительного времени. Об этом говорится в сообщении департамента исследований и прогнозирования Банка России.
В то же время аналитики подчеркивают, что динамика ключевой ставки будет зависеть от скорости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Также они отметили ее зависимость от балансировки рисков в контексте достижения инфляционной цели к 2026 г.
По данным Банка Росии, темпы роста потребительских цен в апреле и мае начали замедляться. Это связано с эффектом переноса укрепления рубля, что, в свою очередь, отражает достигнутую жесткость ДКП, говорится в сообщении. Замедление агрегированного спроса в экономике становится все более очевидным, что создает предпосылки для устойчивого дезинфляционного тренда.
При этом, отмечают эксперты, важно учитывать, что для достижения годовой инфляционной цели в следующем году необходимо, чтобы текущие темпы роста цен снизились до 4% в годовом исчислении к концу 2025 г.
Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4% в мае по сравнению с 13,1% месяцем ранее. Как отмечали в Банке России 28 апреля, медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте повысилась до 13,1% в прошлом месяце. Медиана ожиданий на пять лет уменьшилась до 11,5%, наблюдаемая населением годовая инфляция снизилась и была равна 15,9%.