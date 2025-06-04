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Банк России понизил курсы доллара и евро на 5 июня

Ведомости

Банк России понизил курсы доллара и евро на 5 июня. Это следует из данных на сайте регулятора.

Курс доллара снизился на 0,35 руб. до 78,5 руб. Евро же опустился на 0,62 руб., достигнув 89,31 руб. Юань тем временем тоже упал – на 0,04 руб. до 10,87 руб.

Центробанк устанавливает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка с конца декабря 2024 г. Это изменение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.

26 мая 2025 г. опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что укрепление рубля может продолжиться при сохранении позитивных ожиданий относительно прогресса в переговорах между Россией и США или до момента, пока власти не примут меры для сдерживания укрепления нацвалюты. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс может достичь 76–77 руб./$.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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