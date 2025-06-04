Банк России понизил курсы доллара и евро на 5 июня
Курс доллара снизился на 0,35 руб. до 78,5 руб. Евро же опустился на 0,62 руб., достигнув 89,31 руб. Юань тем временем тоже упал – на 0,04 руб. до 10,87 руб.
Центробанк устанавливает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка с конца декабря 2024 г. Это изменение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.
26 мая 2025 г. опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что укрепление рубля может продолжиться при сохранении позитивных ожиданий относительно прогресса в переговорах между Россией и США или до момента, пока власти не примут меры для сдерживания укрепления нацвалюты. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс может достичь 76–77 руб./$.