Банк России понизил курсы доллара и евро на 5 июня

26 мая 2025 г. опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что укрепление рубля может продолжиться при сохранении позитивных ожиданий относительно прогресса в переговорах между Россией и США или до момента, пока власти не примут меры для сдерживания укрепления нацвалюты. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс может достичь 76–77 руб./$.