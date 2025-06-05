Банк ВТБ запустился на российской платформе Max

По словам первого зампреда ВТБ Ольги Скоробогатовой, появление цифрового банка в Max – это создание места, где «удобно и безопасно решать как бытовые, так и финансовые задачи». Банк ожидает, что до конца 2025 г. через платформу пройдут сотни тысяч операций.