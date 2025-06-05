Банк ВТБ запустился на российской платформе Max
ВТБ запустил полноценный цифровой банк в отечественном мессенджере Max, разработанном VK, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Пользователи могут оплачивать покупки, переводить средства, просматривать баланс и совершать другие финансовые операции прямо в приложении – включая владельцев устройств с iOS, для которых это может стать альтернативой App Store.
Также в мессенджере работает чат-бот ВТБ, способный консультировать по 1900 тематикам. В будущем функционал цифрового банка будет расширен – пользователи смогут настраивать интерфейс и получать доступ ко всем повседневным банковским услугам.
По словам первого зампреда ВТБ Ольги Скоробогатовой, появление цифрового банка в Max – это создание места, где «удобно и безопасно решать как бытовые, так и финансовые задачи». Банк ожидает, что до конца 2025 г. через платформу пройдут сотни тысяч операций.
Платформа Max была запущена 26 марта и уже включает в себя мессенджер, платежные сервисы, чат-боты, мини-приложения, нейросетевой помощник GigaChat 2.0, уведомления от Yclients и сервис путешествий Ozon Travel.