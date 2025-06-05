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Банк ВТБ запустился на российской платформе Max

Ведомости

ВТБ запустил полноценный цифровой банк в отечественном мессенджере Max, разработанном VK, сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Пользователи могут оплачивать покупки, переводить средства, просматривать баланс и совершать другие финансовые операции прямо в приложении – включая владельцев устройств с iOS, для которых это может стать альтернативой App Store.

Также в мессенджере работает чат-бот ВТБ, способный консультировать по 1900 тематикам. В будущем функционал цифрового банка будет расширен – пользователи смогут настраивать интерфейс и получать доступ ко всем повседневным банковским услугам.

По словам первого зампреда ВТБ Ольги Скоробогатовой, появление цифрового банка в Max – это создание места, где «удобно и безопасно решать как бытовые, так и финансовые задачи». Банк ожидает, что до конца 2025 г. через платформу пройдут сотни тысяч операций.

Платформа Max была запущена 26 марта и уже включает в себя мессенджер, платежные сервисы, чат-боты, мини-приложения, нейросетевой помощник GigaChat 2.0, уведомления от Yclients и сервис путешествий Ozon Travel.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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