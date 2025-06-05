Европейский центральный банк понизил ставки восьмой раз подряд
Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил ставки на 25 базисных пунктов. Таким образом, депозитная ставка составила 2%, маржинальная кредитная ставка – 2,4%, а базовая процентная ставка – 2,15%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Такое решения приняли в связи с обновленной оценкой прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и силы трансмиссии денежно-кредитной политики, говорится в сообщении. В базовом сценарии новых прогнозов общая инфляция установлена в среднем на уровне 2% в 2025 г., 1,6% – в 2026 г., 2% – в 2027 г.
Большинство показателей базовой инфляции предполагают, что она будет стабилизироваться на уровне среднесрочного целевого показателя в 2% на устойчивой основе.
6 марта ЕЦБ также снижал три ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Тогда ставка по депозитам составила 2,5%, основная ставка рефинансирования – 2,65%, ставка по маржинальному кредитованию – 2,9%. Решение было принято на фоне продолжающегося снижения инфляции, хотя внутренняя инфляция остается высокой из-за запаздывающей адаптации зарплат и цен.