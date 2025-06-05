Европейский центральный банк понизил ставки восьмой раз подряд

Такое решения приняли в связи с обновленной оценкой прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и силы трансмиссии денежно-кредитной политики, говорится в сообщении. В базовом сценарии новых прогнозов общая инфляция установлена в среднем на уровне 2% в 2025 г., 1,6% – в 2026 г., 2% – в 2027 г.