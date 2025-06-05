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Европейский центральный банк понизил ставки восьмой раз подряд

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил ставки на 25 базисных пунктов. Таким образом, депозитная ставка составила 2%, маржинальная кредитная ставка – 2,4%, а базовая процентная ставка – 2,15%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Такое решения приняли в связи с обновленной оценкой прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и силы трансмиссии денежно-кредитной политики, говорится в сообщении. В базовом сценарии новых прогнозов общая инфляция установлена в среднем на уровне 2% в 2025 г., 1,6% – в 2026 г., 2% – в 2027 г.

Большинство показателей базовой инфляции предполагают, что она будет стабилизироваться на уровне среднесрочного целевого показателя в 2% на устойчивой основе. 

6 марта ЕЦБ также снижал три ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Тогда ставка по депозитам составила 2,5%, основная ставка рефинансирования – 2,65%, ставка по маржинальному кредитованию – 2,9%. Решение было принято на фоне продолжающегося снижения инфляции, хотя внутренняя инфляция остается высокой из-за запаздывающей адаптации зарплат и цен. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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