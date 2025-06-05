Банк России поднял курс евро на 6 июня выше 90 рублей
Банк России на 6 июня поднял курс евро на 1,35 руб. до 90,66 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.
Курс доллара также поднялся – на 0,62 руб., достигнув 79,13 руб. Юань, тем временем, вырос на 0,15 руб. до 11,02 руб.
Центробанк устанавливает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка с конца декабря 2024 г. Это изменение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.
26 мая 2025 г. опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что укрепление рубля может продолжиться при сохранении позитивных ожиданий относительно прогресса в переговорах между Россией и США или до момента, пока власти не примут меры для сдерживания укрепления нацвалюты. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс может достичь 76–77 руб./$.