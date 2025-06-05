JPMorgan заблокировал иск ВТБ на $156 млн

Иск был подан в Высокий суд Лондона с целью остановить судебные разбирательства, которые ВТБ инициировал против JPMorgan в России. Конфликт между банками возник после того, как ВТБ попал под западные санкции в связи с началом спецоперации на Украине. В результате JPMorgan заморозил средства ВТБ на различных счетах. Российский банк подал иск в суды РФ, требуя возвращения средств, однако JPMorgan утверждал, что это нарушает предыдущее соглашение о рассмотрении всех споров в Арбитражном суде.