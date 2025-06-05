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JPMorgan заблокировал иск ВТБ на $156 млн

Ведомости

Американский банк JPMorgan Chase в лондонском суде добился блокирования иска российского ВТБ на сумму около $156 млн. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иск был подан в Высокий суд Лондона с целью остановить судебные разбирательства, которые ВТБ инициировал против JPMorgan в России. Конфликт между банками возник после того, как ВТБ попал под западные санкции в связи с началом спецоперации на Украине. В результате JPMorgan заморозил средства ВТБ на различных счетах. Российский банк подал иск в суды РФ, требуя возвращения средств, однако JPMorgan утверждал, что это нарушает предыдущее соглашение о рассмотрении всех споров в Арбитражном суде.

Судья Дэвид Фокстон вынес решение в пользу JPMorgan.

В пресс-службе ВТБ «Ведомостям» не стали комментировать данное судебное решение.

21 июня 2024 г. сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил JPMorgan инициировать иски против ВТБ за рубежом. А 24 мая тот же суд одобрил ходатайство о рассмотрении иска группы ВТБ против структур JPMorgan в России на общую сумму $439,5 млн в закрытом режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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