Российский суд рассмотрит иск ВТБ к JPMorgan на $439,5 млн в закрытом режиме

18 апреля Reuters сообщил, что JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ, требуя прекратить его попытки по возвращению замороженных $439,5 млн со счета, который был заблокирован после начала спецоперации и введения санкций. JPMorgan утверждал, что 17 апреля ВТБ подал к нему иск в России с требованием вернуть деньги, что является «вопиющим нарушением» соглашения двух банков о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Заявление было направлено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области после отправки в феврале и марте писем с требованием вернуть заблокированные средства.