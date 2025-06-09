ВТБ снизил комиссии для бизнеса на переводы в Китай до 1,99%

Как сообщили в компании, клиенты банка могут отслеживать все этапы своего перевода в Китай, в том числе зачисление на счет контрагента. Также у них есть возможность отозвать перевод «по одной кнопке», если это необходимо. Предпринимателям, ведущим бизнес с Шанхаем, в мобильном банке доступны рыночные котировки юаней в режиме реального времени, закрытые распродажи валют, сервисы по поиску и проверке партнеров в КНР и другие специализированные функции.