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ВТБ снизил комиссии для бизнеса на переводы в Китай до 1,99%

Ведомости

ВТБ снизил размер комиссии за переводы в Шанхай для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) с 2,45% до 1,99% с 9 июня. Комиссия будет действовать на все переводы до 8 сентября 2025 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

«Китай остается ключевым рынком для российского малого и среднего бизнеса, что сопровождается ростом расчетов в юанях. Например, в апреле число таких операций в ВТБ выросло в шесть раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года», – отметила руководитель департамента анализа и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова. По ее словам, снижение комиссии (уже второе за полгода) позволит бизнесу оптимизировать затраты в рамках ВТБ.

Как сообщили в компании, клиенты банка могут отслеживать все этапы своего перевода в Китай, в том числе зачисление на счет контрагента. Также у них есть возможность отозвать перевод «по одной кнопке», если это необходимо. Предпринимателям, ведущим бизнес с Шанхаем, в мобильном банке доступны рыночные котировки юаней в режиме реального времени, закрытые распродажи валют, сервисы по поиску и проверке партнеров в КНР и другие специализированные функции.

В середине апреля ВТБ сообщал о планах создания центра компетенций по искусственному интеллекту в Китае. Он должен представлять из себя физическую площадку для прикладных совместных исследований российских и китайских специалистов и быстрого тестирования устройств с ИИ на площадке в Китае без необходимости ввоза их в Россию. «Устройствами» могут стать смартфоны, часы, очки, кольца, автомобили, телевизоры, холодильники, а также станки, 3D-печать, умный транспорт, системы мониторинга и управления производством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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