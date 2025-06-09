ВТБ снизил комиссии для бизнеса на переводы в Китай до 1,99%
ВТБ снизил размер комиссии за переводы в Шанхай для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) с 2,45% до 1,99% с 9 июня. Комиссия будет действовать на все переводы до 8 сентября 2025 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.
«Китай остается ключевым рынком для российского малого и среднего бизнеса, что сопровождается ростом расчетов в юанях. Например, в апреле число таких операций в ВТБ выросло в шесть раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года», – отметила руководитель департамента анализа и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова. По ее словам, снижение комиссии (уже второе за полгода) позволит бизнесу оптимизировать затраты в рамках ВТБ.
Как сообщили в компании, клиенты банка могут отслеживать все этапы своего перевода в Китай, в том числе зачисление на счет контрагента. Также у них есть возможность отозвать перевод «по одной кнопке», если это необходимо. Предпринимателям, ведущим бизнес с Шанхаем, в мобильном банке доступны рыночные котировки юаней в режиме реального времени, закрытые распродажи валют, сервисы по поиску и проверке партнеров в КНР и другие специализированные функции.
В середине апреля ВТБ сообщал о планах создания центра компетенций по искусственному интеллекту в Китае. Он должен представлять из себя физическую площадку для прикладных совместных исследований российских и китайских специалистов и быстрого тестирования устройств с ИИ на площадке в Китае без необходимости ввоза их в Россию. «Устройствами» могут стать смартфоны, часы, очки, кольца, автомобили, телевизоры, холодильники, а также станки, 3D-печать, умный транспорт, системы мониторинга и управления производством.