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Михаил Алексеев возглавил правление «Почта банка»

Ведомости

Бывший глава Юникредит банка и «Открытия» Михаил Алексеев назначен новым президентом – председателем правления «Почта банка». Об этом сообщили «Ведомостям» в ВТБ.

В новой должности Алексеев будет отвечать за деятельность финансовой организации и интеграцию с ВТБ. Отмечается, что он обладает богатым опытом интеграционных проектов. С января 2025 г. Алексеев курировал процесс интеграции «Почта банка» и ВТБ.

Председателем наблюдательного совета «Почта банка» назначен Александр Пахомов. В мае текущего года он был избран заместителем президента – председателя правления ВТБ. Теперь Пахомов будет отвечать за розничный бизнес банка под кураторством первого заместителя президента – председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой. До назначения в ВТБ он возглавлял «Почта банк». До этого работал на руководящих постах в банке «Открытие», где курировал розничный бизнес и региональную сеть. Входил в наблюдательный совет страховой компании «Росгосстрах», «Росгосстрах банка», «Открытые цифровые решения» и «Бинбанка». Работал на руководящих позициях ВТБ24.

В декабре 2024 г. ВТБ выкупил долю «Почты России» в 49,99% в «Почта банке» за 36 млрд руб.

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», находившегося под контролем ВТБ. «Почта России» выкупила 49,99% акций будущего почтового банка. В 2017 г. ВТБ утратил контроль над активом после продажи двух акций «Почта банка» его председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере – по 50% минус одна акция. В 2021 г. Руденко ушел из компании, после чего ВТБ выкупил у него две акции. Но в феврале 2022 г., после попадания ВТБ под британские санкции, эти две акции опять были перепроданы Пахомову. В июне 2024 г. стало известно, что ВТБ планирует нарастить свою долю в «Почта банке» до 100%. 28 ноября того же года ФАС и ЦБ одобрили ВТБ приобретение акций «Почта банка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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