Михаил Алексеев возглавил правление «Почта банка»

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», находившегося под контролем ВТБ. «Почта России» выкупила 49,99% акций будущего почтового банка. В 2017 г. ВТБ утратил контроль над активом после продажи двух акций «Почта банка» его председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере – по 50% минус одна акция. В 2021 г. Руденко ушел из компании, после чего ВТБ выкупил у него две акции. Но в феврале 2022 г., после попадания ВТБ под британские санкции, эти две акции опять были перепроданы Пахомову. В июне 2024 г. стало известно, что ВТБ планирует нарастить свою долю в «Почта банке» до 100%. 28 ноября того же года ФАС и ЦБ одобрили ВТБ приобретение акций «Почта банка».