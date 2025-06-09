Михаил Алексеев возглавил правление «Почта банка»
Бывший глава Юникредит банка и «Открытия» Михаил Алексеев назначен новым президентом – председателем правления «Почта банка». Об этом сообщили «Ведомостям» в ВТБ.
В новой должности Алексеев будет отвечать за деятельность финансовой организации и интеграцию с ВТБ. Отмечается, что он обладает богатым опытом интеграционных проектов. С января 2025 г. Алексеев курировал процесс интеграции «Почта банка» и ВТБ.
Председателем наблюдательного совета «Почта банка» назначен Александр Пахомов. В мае текущего года он был избран заместителем президента – председателя правления ВТБ. Теперь Пахомов будет отвечать за розничный бизнес банка под кураторством первого заместителя президента – председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой. До назначения в ВТБ он возглавлял «Почта банк». До этого работал на руководящих постах в банке «Открытие», где курировал розничный бизнес и региональную сеть. Входил в наблюдательный совет страховой компании «Росгосстрах», «Росгосстрах банка», «Открытые цифровые решения» и «Бинбанка». Работал на руководящих позициях ВТБ24.
«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», находившегося под контролем ВТБ. «Почта России» выкупила 49,99% акций будущего почтового банка. В 2017 г. ВТБ утратил контроль над активом после продажи двух акций «Почта банка» его председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере – по 50% минус одна акция. В 2021 г. Руденко ушел из компании, после чего ВТБ выкупил у него две акции. Но в феврале 2022 г., после попадания ВТБ под британские санкции, эти две акции опять были перепроданы Пахомову. В июне 2024 г. стало известно, что ВТБ планирует нарастить свою долю в «Почта банке» до 100%. 28 ноября того же года ФАС и ЦБ одобрили ВТБ приобретение акций «Почта банка».