Суд признал бывшего топ-менеджера Байкалбанка виновным в хищении 692 млн рублей
Суд признал бывшего топ-менеджера Байкалбанка Вадима Егорова и его соучастника Зорикто Михайлова виновными в хищении 692 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Дело рассматривал Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ. В итоге Егоров приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 800 000 руб. Михайлов получил 4 года лишения свободы и штраф в размере 300 000 руб.
«Заявленный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в интересах банка гражданский иск на сумму более 568 млн руб. удовлетворен в полном объеме», – пояснили в госкорпорации.
По данным АСВ, в ходе судебно-претензионной работы удалось возместить банку средства в размере свыше 123 млн руб. Аресты, наложенные на имущество и денежные средства осужденного Егорова, а также третьих лиц, сохранены для дальнейшего погашения ущерба.
Банк России отозвал лицензию у Байкалбанка в 2016 г. из-за неудовлетворительного качества активов и неадекватной оценки рисков. Сообщалось, что после введения ограничений руководство и собственники банка провели операции, направленные на вывод активов.