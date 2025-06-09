Суд признал бывшего топ-менеджера Байкалбанка виновным в хищении 692 млн рублей

По данным АСВ, в ходе судебно-претензионной работы удалось возместить банку средства в размере свыше 123 млн руб. Аресты, наложенные на имущество и денежные средства осужденного Егорова, а также третьих лиц, сохранены для дальнейшего погашения ущерба.