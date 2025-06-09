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Суд признал бывшего топ-менеджера Байкалбанка виновным в хищении 692 млн рублей

Ведомости

Суд признал бывшего топ-менеджера Байкалбанка Вадима Егорова и его соучастника Зорикто Михайлова виновными в хищении 692 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Дело рассматривал Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ. В итоге Егоров приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 800 000 руб. Михайлов получил 4 года лишения свободы и штраф в размере 300 000 руб.

«Заявленный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в интересах банка гражданский иск на сумму более 568 млн руб. удовлетворен в полном объеме», – пояснили в госкорпорации.

По данным АСВ, в ходе судебно-претензионной работы удалось возместить банку средства в размере свыше 123 млн руб. Аресты, наложенные на имущество и денежные средства осужденного Егорова, а также третьих лиц, сохранены для дальнейшего погашения ущерба.

Банк России отозвал лицензию у Байкалбанка в 2016 г. из-за неудовлетворительного качества активов и неадекватной оценки рисков. Сообщалось, что после введения ограничений руководство и собственники банка провели операции, направленные на вывод активов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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