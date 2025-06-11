Решетников: в РФ стремятся упростить платежи для иностранных туристов
Власти РФ прилагают усилия, чтобы упростить условия платежей иностранных туристов во время их поездок в Россию, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на международном туристическом форуме «Путешествуй!», передает ТАСС.
«Есть несколько продуктов. Мы развиваем "карту туриста". Здесь хотелось бы поблагодарить коллег из Малайзии, первый платеж прошел дистанционно», – рассказал министр. По его словам, иностранным туристам также будет доступна оплата по QR-коду.
Как объяснил Решетников, для граждан будет создан специальный счет с идентификацией. По прилету в Россию они получат специальную карту для платежей, а затем средства, которые турист не израсходует, будут ему возвращены.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на форуме также отметила, что российский туристический бизнес намерен адаптировать сельский туризм под иностранных путешественников и сейчас работает над этим. Она напомнила, что сейчас в России существует только один туристический путь, проложенный по сельской местности.