Решетников: в РФ стремятся упростить платежи для иностранных туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на форуме также отметила, что российский туристический бизнес намерен адаптировать сельский туризм под иностранных путешественников и сейчас работает над этим. Она напомнила, что сейчас в России существует только один туристический путь, проложенный по сельской местности.