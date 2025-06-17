ЦБ предложил смягчить правила инвестирования для НПФ с 2027 года
Банк России разработал проект, расширяющий инвестиционные возможности негосударственных пенсионных фондов, сообщается на сайте регулятора. С 2027 г. НПФ смогут вкладывать средства пенсионных резервов в более широкий круг активов.
Согласно документу, фонды получат право инвестировать в ликвидные акции российских компаний с кредитным рейтингом – еще около 60 эмитентов против текущих 47. Также отменяются единые лимиты на вложения в различные виды облигаций и муниципальные ценные бумаги.
При этом лимит на высокорисковые активы увеличится с 7% до 15% от объема резервов. Эти изменения будут компенсированы более строгими требованиями к стресс-тестированию и сохранением норм фидуциарной ответственности НПФ.