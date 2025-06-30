Банк России незначительно повысил курс доллара на 1 июля
Банк России повысил курс доллара на 1 июля на 0,06 руб. до 78,53 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время евро подешевел на 0,01 руб. до 92,27 руб. Курс юаня также опустился на 0,01 руб. до 10,93 руб.
С декабря 2024 г. Банк России рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это нововведение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.
Представители крупнейших банков страны на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказали свое мнение о текущей динамике рубля. Председатель правления ВТБ Андрей Костин выразил недовольство нынешним укреплением нацвалюты. По его мнению, оптимальным курсом является диапазон 90–100 руб. за доллар.
25 июня Центробанк установил официальный курс доллара на минимальном уровне с мая 2023 г. – 78,20 руб. (снижение на 0,19 руб.).