Банк России повысил курс евро на 2 июля почти на 1 рубль
Банк России повысил курс евро на 2 июля на 0,48 руб. до 92,74 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс доллара упал на 0,11 руб. до 78,42 руб. Юань же подорожал на 0,01 руб., достигнув 10,94 руб.
С декабря 2024 г. Банк России рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это нововведение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.
Представители крупнейших банков страны на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказали свое мнение о текущей динамике рубля. Председатель правления ВТБ Андрей Костин выразил недовольство нынешним укреплением нацвалюты. По его мнению, оптимальным курсом является диапазон 90–100 руб. за доллар.