В Госдуме предложили перенести срок ввода универсального QR-кода для банков
Кроме того, в нижней палате ожидают, что поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля начнется с той же даты, а завершится в сентябре 2028 г. Комитет направил соответствующие поправки для того, чтобы их одобрили профильные министерства и ведомства.
Этапы подключения к цифровой платформе в новой редакции законопроекта распределены таким образом, что с 1 сентября 2026 г. этим займутся системно значимые кредитные организации и банки. Спустя год процедура коснется банков с универсальной лицензией. Еще годом позже (1 сентября 2028 г.) все остальные банки завершат подключение.
2 июля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным. Он придерживается такого мнения относительно использования такой валюты и для граждан, и для банков, и для бизнеса. Греф добавил, что сейчас цифровой рубль является экспериментом, а в тех странах, где появились цифровые нацвалюты, они «не полетели».
При этом председатель правления Россельхозбанка Борис Листов высказал противоположную точку зрения. Он сообщил, что граждане, например, смогут отслеживать расходы детей с помощью цифрового рубля, а для государства это хороший инструмент контролировать целевое расходование средств при закупках.