В Госдуме предложили перенести срок ввода универсального QR-кода для банков

2 июля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным. Он придерживается такого мнения относительно использования такой валюты и для граждан, и для банков, и для бизнеса. Греф добавил, что сейчас цифровой рубль является экспериментом, а в тех странах, где появились цифровые нацвалюты, они «не полетели».