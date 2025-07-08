Газета
Телеграм
Главная / Финансы /

В Госдуме предложили перенести срок ввода универсального QR-кода для банков

Ведомости

Комитет Госдумы по финансовому рынку выступил с предложением о переносе срока, после которого использование банками универсального платежного QR-кода станет обязательным. В качестве новой даты было указано 1 сентября 2026 г. (вместо 1 января 2026 г.), передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Кроме того, в нижней палате ожидают, что поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля начнется с той же даты, а завершится в сентябре 2028 г. Комитет направил соответствующие поправки для того, чтобы их одобрили профильные министерства и ведомства.

Этапы подключения к цифровой платформе в новой редакции законопроекта распределены таким образом, что с 1 сентября 2026 г. этим займутся системно значимые кредитные организации и банки. Спустя год процедура коснется банков с универсальной лицензией. Еще годом позже (1 сентября 2028 г.) все остальные банки завершат подключение.

2 июля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным. Он придерживается такого мнения относительно использования такой валюты и для граждан, и для банков, и для бизнеса. Греф добавил, что сейчас цифровой рубль является экспериментом, а в тех странах, где появились цифровые нацвалюты, они «не полетели».

При этом председатель правления Россельхозбанка Борис Листов высказал противоположную точку зрения. Он сообщил, что граждане, например, смогут отслеживать расходы детей с помощью цифрового рубля, а для государства это хороший инструмент контролировать целевое расходование средств при закупках.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных