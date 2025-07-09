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Минфин подал иск к «Альфа инвестициям»

Ведомости

Минфин России подал в Арбитражный суд Московской области иск против люксембургской Alfa Capital Investments Holdings и ООО «Альфа инвестиции», следует из картотеки суда.

Рассмотрение назначено на 30 июля. Детали иска не уточняются.

В мае правительство внесло «Альфа инвестиции» перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). На такой статус могут претендовать компании, имеющие существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности России.

Распоряжение правительства предоставляет Минфину право требовать в Арбитражном суде приостановки прав на компанию у иностранных холдинговых компаний.

Весной 2023 г. Госдума приняла закон, который установил критерии отбора ЭЗО и закрепил за их бенефициарами право через суд получать их акции и доли в прямое владение, обходя иностранные структуры из зарубежных юрисдикций. Категория ЭЗО вводилась, чтобы не допустить ситуацию, когда корпоративное управление оказалось бы парализовано из-за санкционных ограничений или чисто операционных препятствий в иностранной юрисдикции.

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