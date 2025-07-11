Дом.рф со Сбером разместили два выпуска ипотечных облигаций на 189 млрд рублей

Один из выпусков на 86,3 млрд руб. отличается тем, что 54% его портфеля составляют кредиты на покупку новостроек. Это самая крупная сделка секьюритизации кредитов на строящееся жилье на российском рынке. Оба выпуска полностью обеспечены электронными закладными. В покрытие вошли более 65 000 ипотечных кредитов, направленных на приобретение 3 млн кв. м жилья. Также в рамках секьюритизации были задействованы более 10 000 закладных по договорам долевого участия (ДДУ) на общую сумму 55 млрд руб.