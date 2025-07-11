Дом.рф со Сбером разместили два выпуска ипотечных облигаций на 189 млрд рублей
Госкорпорация Дом.рф совместно со Сбербанком успешно разместила два выпуска ипотечных облигаций на общую сумму 189 млрд руб. Об этом говорится в сообщении организации. Эмитентом выпусков выступил ипотечный агент Дом.рф.
Один из выпусков на 86,3 млрд руб. отличается тем, что 54% его портфеля составляют кредиты на покупку новостроек. Это самая крупная сделка секьюритизации кредитов на строящееся жилье на российском рынке. Оба выпуска полностью обеспечены электронными закладными. В покрытие вошли более 65 000 ипотечных кредитов, направленных на приобретение 3 млн кв. м жилья. Также в рамках секьюритизации были задействованы более 10 000 закладных по договорам долевого участия (ДДУ) на общую сумму 55 млрд руб.
«Секьюритизация закладных на ДДУ создает дополнительные возможности улучшить ликвидность ипотечного портфеля банков, снизить риски и привлекать ресурсы для ипотечного кредитования», – пояснили в Дом.рф.
Отмечается, что в условиях, когда более половины выдаваемых ипотечных кредитов приходится на новостройки в рамках программы «Семейная ипотека», такие инструменты поддерживают доступность льготных ставок для граждан.
3 июля стало известно, что в России расширили список инструментов для вложений свободных средств госкомпаний. Теперь в перечень активов включены клиринговые сертификаты участия, а также предусмотрены условия для заключения договоров репо с использованием различных видов ценных бумаг. Среди них – государственные облигации РФ, бумаги ВЭБ.РФ, российских эмитентов, ипотечные ценные бумаги, акции отечественных публичных компаний и клиринговые сертификаты участия.