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В РФ расширили список инструментов вложений свободных средств госкомпаний

Ведомости

Правительство России расширило список инструментов, доступных для размещения временно свободных средств государственных компаний и корпораций. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

Теперь в перечень активов для инвестиций включены клиринговые сертификаты участия. До этого госкомпании могли вкладывать средства только в определенные виды ценных бумаг, соответствующие установленным требованиям.

«Постановлением также предусмотрены условия заключения договоров репо с использованием различных видов ценных бумаг», – пояснили в министерстве.

Среди них – государственные облигации РФ, бумаги ВЭБ.РФ и российских эмитентов, ипотечные ценные бумаги, акции отечественных публичных компаний, а также клиринговые сертификаты участия.

По мнению Минфина, принятые изменения позволят значительно расширить инвестиционный портфель инструментов для размещения временно свободных средств госкомпаний.

20 июня глава Центрального банка Эльвира Набиуллина выступила против проведения IPO государственных компаний формально, «для галочки». Она подчеркнула необходимость тщательной подготовки таких размещений, чтобы обеспечить доверие инвесторов. При этом Набиуллина отметила, что IPO должно привести к смене системы управления этими организациями, чтобы привлечь инвесторов, но при сохранении госконтроля.

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