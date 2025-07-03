В РФ расширили список инструментов вложений свободных средств госкомпаний

20 июня глава Центрального банка Эльвира Набиуллина выступила против проведения IPO государственных компаний формально, «для галочки». Она подчеркнула необходимость тщательной подготовки таких размещений, чтобы обеспечить доверие инвесторов. При этом Набиуллина отметила, что IPO должно привести к смене системы управления этими организациями, чтобы привлечь инвесторов, но при сохранении госконтроля.