Набиуллина призвала не проводить IPO госкомпаний «для галочки»

До 2030 г. четыре госкомпании проведут на бирже IPO, еще шесть – вторичное (SPO), сообщил в октябре прошлого года заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Публичное размещение акций госкомпании «Дом.РФ» на бирже возможно в конце 2025 г., если будет подходящая конъюнктура, говорил в феврале глава госкорпорации Виталий Мутко. Сообщалось, что «Дом.РФ» планирует привлечь 15-20 млрд руб. на свое развитие, госкомпания обсуждала с Минфином параметры будущего IPO.