Набиуллина призвала не проводить IPO госкомпаний «для галочки»
Публичные размещения акций (IPO) государственных компаний не должны быть «для галочки», нужна качественная подготовка, чтобы создать доверие инвесторов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Государство в этом вопросе должно показать пример, подчеркнула глава ЦБ. По ее словам, уже подготовлен план «так называемого идеального IPO».
«Предложили его Минфину, где должна быть серьезная подготовка этих компаний к IPO – это изменение качества менеджмента, мотивации менеджмента», – сказала она.
IPO госкомпаний должно привести к смене системы управления этими организациями, чтобы привлечь инвесторов, но при сохранении госконтроля, добавила Набиуллина.
До 2030 г. четыре госкомпании проведут на бирже IPO, еще шесть – вторичное (SPO), сообщил в октябре прошлого года заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Публичное размещение акций госкомпании «Дом.РФ» на бирже возможно в конце 2025 г., если будет подходящая конъюнктура, говорил в феврале глава госкорпорации Виталий Мутко. Сообщалось, что «Дом.РФ» планирует привлечь 15-20 млрд руб. на свое развитие, госкомпания обсуждала с Минфином параметры будущего IPO.