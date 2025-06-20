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Набиуллина призвала не проводить IPO госкомпаний «для галочки»

Ведомости

Публичные размещения акций (IPO) государственных компаний не должны быть «для галочки», нужна качественная подготовка, чтобы создать доверие инвесторов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Государство в этом вопросе должно показать пример, подчеркнула глава ЦБ. По ее словам, уже подготовлен план «так называемого идеального IPO».

«Предложили его Минфину, где должна быть серьезная подготовка этих компаний к IPO – это изменение качества менеджмента, мотивации менеджмента», – сказала она.

IPO госкомпаний должно привести к смене системы управления этими организациями, чтобы привлечь инвесторов, но при сохранении госконтроля, добавила Набиуллина.

До 2030 г. четыре госкомпании проведут на бирже IPO, еще шесть – вторичное (SPO), сообщил в октябре прошлого года заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Публичное размещение акций госкомпании «Дом.РФ» на бирже возможно в конце 2025 г., если будет подходящая конъюнктура, говорил в феврале глава госкорпорации Виталий Мутко. Сообщалось, что «Дом.РФ» планирует привлечь 15-20 млрд руб. на свое развитие, госкомпания обсуждала с Минфином параметры будущего IPO.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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