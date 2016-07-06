С 5 августа ВТБ уменьшит процентные ставки по рыночной ипотеке на 2 п. п. По базовым программам банка ставки теперь начинаются от 23,3% годовых для покупки жилья на первичном и вторичном рынках и от 23,9% для индивидуального жилищного строительства. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель банка.