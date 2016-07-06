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ВТБ снизит ставки по рыночной ипотеке с 5 августа

Ведомости

С 5 августа ВТБ уменьшит процентные ставки по рыночной ипотеке на 2 п. п. По базовым программам банка ставки теперь начинаются от 23,3% годовых для покупки жилья на первичном и вторичном рынках и от 23,9% для индивидуального жилищного строительства. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель банка.

Банк прогнозирует, что до конца года основным драйвером ипотечного рынка останутся программы с государственной поддержкой. ВТБ продолжает активную работу по этим направлениям.

Эксперты ВТБ ожидают постепенного выравнивания ситуации на рынке в связи со смягчением монетарной политики. Прогноз по объемам рыночных ипотечных выдач на 2025 г. повышен с 3,8 трлн до 4,04 трлн руб.

Размер минимального первоначального взноса по льготной ипотеке в ВТБ с 30 июля увеличился до 30,1%. Уровень в 20,1% останется прежним для тех объектов, которые реализуются компаниями на проектном финансировании банка, как и для ряда «ключевых» застройщиков.

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