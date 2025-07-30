Первоначальный взнос по некоторым ипотечным госпрограммам ВТБ достиг 30%

В ВТБ также отметили, что господдержка продолжить усиливать жилищное кредитование до конца 2025 г., т.к. на этот сегмент давят высокие ставки по рыночной ипотеке. В 2025 г. организация уже выдала 38 000 льготных ипотечных кредитов. Их объем в денежном выражении достиг около 220 млрд руб.