Первоначальный взнос по некоторым ипотечным госпрограммам ВТБ достиг 30%
Размер минимального первоначального взноса по льготной ипотеке в ВТБ с 30 июля увеличился до 30,1%. Уровень 20,1% останется прежним для тех объектов, которые реализуются компаниями на проектном финансировании банка, как и для ряда «ключевых» застройщиков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Кроме того, в рамках ипотечных госпрограмм на территории Донбасса и Новороссии минимальный первоначальный взнос будет сохранен в объеме 10,1%. У клиентов, которым одобрили кредит до 30 июля, есть возможность зафиксировать прежние условия до 6 августа включительно, уточнил банк.
В ВТБ также отметили, что господдержка продолжить усиливать жилищное кредитование до конца 2025 г., т.к. на этот сегмент давят высокие ставки по рыночной ипотеке. В 2025 г. организация уже выдала 38 000 льготных ипотечных кредитов. Их объем в денежном выражении достиг около 220 млрд руб.
29 июля глава Сбербанка Герман Греф рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что сейчас ипотека приносит банкам минимальный или отрицательный доход даже по льготным программам. При этом, по его словам, кредитные организации готовы выдавать такие займы в рамках мер поддержки строительства. Греф также отметил 55%-ную долю Сбербанка на ипотечном рынке.